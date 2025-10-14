Η σύνοδος κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, σημαδεύτηκε όχι μόνο από διπλωματικές εξελίξεις, αλλά και από μια ιδιαίτερα αμήχανη και έντονη στιγμή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσέλκυσε τον Γάλλο ομόλογό του για μια θερμή χειραψία μπροστά σε ένα πλήθος φωτογράφων, με τους δύο ηγέτες να ακουμπούν ο ένας το μπράτσο του άλλου, σε μια τυπική -αρχικά- επίδειξη φιλικής διάθεσης. Όμως, η κίνηση αυτή σύντομα μετατράπηκε σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με μπραντεφέρ, που συνοδεύτηκε από έντονα βλέμματα και λόγια.

Ο Μακρόν τελικά αποδεσμεύτηκε από τη σφιχτή λαβή του Τραμπ και αποχώρησε βιαστικά από τη σκηνή, αφήνοντας πίσω του ερωτήματα για το τι ειπώθηκε σε αυτή τη σύντομη αλλά ηλεκτρισμένη επαφή.

Σύμφωνα με την αναγνώστρια χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, η οποία μίλησε στην Daily Mail, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Μακρόν: «Χαίρομαι που σε βλέπω, συμφωνείς;», με τον Γάλλο πρόεδρο να απαντά κάτι χαμηλόφωνα, γυρίζοντας το κεφάλι του μακριά από την κάμερα.

Ο Τραμπ φέρεται στη συνέχεια να ρωτά τον Μακρόν: «Είσαι ειλικρινής;», με τον Γάλλο πρόεδρο να απαντά γρήγορα «Φυσικά». Ο Τραμπ, κρατώντας σφιχτά την παλάμη του Μακρόν, φέρεται να λέει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες; Το ξέρω ήδη». Ο Μακρόν φαίνεται να κοιτάζει μακριά από τις κάμερες, ενώ ο Τραμπ συνεχίζει να σφίγγει.

Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Ωστόσο, το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ο Μακρόν φαίνεται να χλευάζει τον Τραμπ, παρέα με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Ύστερα ο Αμερικανός πρόεδρος ακούγεται να δηλώνει: «Κάνω ειρήνη», και σε άλλη φάση: «Πληγώνω μόνο αυτούς που πληγώνουν τους άλλους», δείχνοντας προς τις κάμερες. Ο Μακρόν απαντά με ένα λακωνικό «Καταλαβαίνω» και «Θα πρέπει να το δούμε αυτό», πριν ο Τραμπ προβεί σε μια πιο αυστηρή προειδοποίηση: «Θα δείτε τι πρόκειται να συμβεί», προσθέτοντας στο τέλος: «Θα ήθελα να σας δω να το κάνετε… Θα σας δω σε λίγο».

Οι δύο ηγέτες έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, σύμφωνα με τη DailyMail και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν δημιουργηθεί εντάσεις. Η σύντομη αλλά φορτισμένη αυτή σκηνή στο Σαρμ Ελ-Σέιχ έχει πάντως τροφοδοτήσει σχόλια και εικασίες για τις παρασκηνιακές ισορροπίες στη σύνοδο.