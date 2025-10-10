Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχολίασε τις συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «δεν είναι δική μου απόφαση να το κρίνω».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο Τραμπ «κάνει πολλά για την ειρήνη», φέρνοντας ως παράδειγμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες χαρακτήρισε «καλό παράδειγμα» των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, ο Πούτιν τόνισε πως δεν γνωρίζει «αν ο Τραμπ αξίζει ή όχι το βραβείο».

Επιπλέον, είπε, αναφερόμενος στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ότι αν καταφέρει να το υλοποιήσει, θα πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός. «Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος και σημείωσε πως το σημείο-κλειδί είναι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.