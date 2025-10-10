Ομοσπονδιακή δικαστής μπλόκαρε χθες Πέμπτη την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Ιλινόι, μια ενέργεια που είχε διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ, κρίνoντας ότι η κατάσταση δεν συνδέεται άμεσα με την υποτιθέμενη «ανταρσία» που επικαλέστηκε η κυβέρνησή του για την εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Δεν βρήκα καμιά αξιόπιστη απόδειξη πως υπάρχει κίνδυνος ανταρσίας στην πολιτεία Ιλινόι», ανέφερε η δικάστρια Έιπριλ Πέρι, σύμφωνα με ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν το σκεπτικό της ετυμηγορίας της. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας «μη αξιόπιστους» και εκτίμησε πως η ανάπτυξη του στρατού στο Σικάγο «δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να ρίξει λάδι στη φωτιά την οποία άναψε η εναγόμενη (σ.σ. η ομοσπονδιακή κυβέρνηση)», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune, η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση.