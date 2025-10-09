Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο φορέας απονομής του βραβείου.

Το βραβείο απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία και αξίζει 11 εκατομμύρια κορόνες (1,2 εκατομμύρια δολάρια).

«Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 απονέμεται στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι για το συναρπαστικό και οραματικό έργο του που επαναβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης», δήλωσε ο Mats Malm, Μόνιμος Γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας.

Μεταξύ των προηγούμενων νικητών του βραβείου λογοτεχνίας περιλαμβάνονται ο Γάλλος ποιητής και δοκιμιογράφος Sully Prudhomme, που έλαβε το πρώτο βραβείο, ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος και συγγραφέας διηγημάτων William Faulkner το 1949, ο Βρετανός πρωθυπουργός κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Winston Churchill το 1953, ο Τούρκος Orhan Pamuk το 2006 και ο Νορβηγός Jon Fosse το 2023.

Το περσινό βραβείο απονεμήθηκε στην Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέα Han Kang, η οποία έγινε η 18η γυναίκα νικήτρια -η πρώτη ήταν η Σουηδή συγγραφέας Selma Lagerlöf το 1909- και η πρώτη Νοτιοκορεάτισσα που έλαβε το βραβείο.

Με την πάροδο των ετών, οι επιλογές της Σουηδικής Ακαδημίας έχουν προκαλέσει τόσο αρνητικές όσο και θετικές αντιδράσεις.

Το 2016, η απονομή στον Αμερικανό τραγουδοποιό Μπομπ Ντίλαν προκάλεσε κριτική ότι το έργο του δεν αποτελούσε κατάλληλη λογοτεχνία, ενώ το βραβείο του Αυστριακού Peter Handke το 2019 επίσης προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Handke είχε παραστεί στην κηδεία το 2006 του πρώην προέδρου της Γιουγκοσλαβίας, Slobodan Milosevic, που θεωρήθηκε από πολλούς υπεύθυνος για τους θανάτους χιλιάδων Αλβανών του Κοσόβου και την εκδίωξη σχεδόν 1 εκατομμυρίου άλλων κατά τη διάρκεια ενός σκληρού πολέμου που διεξήχθη από δυνάμεις υπό τον έλεγχό του το 1998-99.

Ποιος είναι ο συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι γεννήθηκε το 1954 στην πόλη Gyula της Ουγγαρίας. Σπούδασε νομικά και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Ζέγκεντ και της Βουδαπέστης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ούγγρους συγγραφείς, ο οποίος υπηρετεί πιστά μια λογοτεχνία φιλόδοξη και απαιτητική.

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία (ανάμεσά τους το βραβείο Kossuth, που αποτελεί την πιο σημαντική διάκριση της Ουγγαρίας, και το γερμανικό βραβείο Bestenliste-Prize). Το 2015 τιμήθηκε με το The Man Booker International Prize.

Τα έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα βουλγάρικα, τα εβραϊκά, τα ιαπωνικά και τώρα και στα ελληνικά.

Δύο βιβλία του Λάσλο Κρασναχορκάι (Το τανγκό του Σατανά και η Μελαγχολία της αντίστασης) έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τον φίλο του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, για τον οποίο έχει γράψει και πρωτότυπα σενάρια. Από τις εκδόσεις Πόλις κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του Πόλεμος και πόλεμος.