Ένα νέο μυστήριο έχει προκαλέσει αναστάτωση γύρω από τη θρυλική και άκρως απόρρητη βάση της Περιοχής 51, μετά την παραδοχή της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το FBI διερευνά ένα πρόσφατο αεροπορικό δυστύχημα κοντά στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου, οι αξιωματούχοι της αεροπορικής βάσης Creech στη Νεβάδα ανέφεραν ότι ένα αεροσκάφος «ενεπλάκη σε ένα περιστατικό» και συνετρίβη στην έρημο στις 23 Σεπτεμβρίου, μόλις λίγα μίλια μακριά από τη ζώνη περιορισμένης πρόσβασης γύρω από την Περιοχή 51.

Η διαβόητη βάση συνδέεται εδώ και δεκαετίες με ιστορίες για εξωγήινους, με ερευνητές UFO και συνωμοσιολόγους να ισχυρίζονται ότι στην Περιοχή 51 πραγματοποιούνται μυστικά κυβερνητικά προγράμματα ήδη από τη δεκαετία του 1950.

Αν και η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε πως το αεροσκάφος ανήκε στην 432η Πτέρυγα, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεσήμαναν ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) επέβαλε προσωρινή απαγόρευση πτήσεων στην περιοχή για μία ολόκληρη εβδομάδα.

Η αιτία της απαγόρευσης χαρακτηρίστηκε απλώς ως «εθνική ασφάλεια», χωρίς να δοθεί καμία περαιτέρω εξήγηση από την FAA. Η περιοχή της απαγόρευσης τοποθετούσε το σημείο της συντριβής περίπου 12 μίλια ανατολικά των ορίων ασφαλείας της Περιοχής 51 και περίπου 24 μίλια μακριά από την ίδια τη βάση.

Ωστόσο, ακόμα πιο περίεργες εξελίξεις σημειώθηκαν μετά τον καθαρισμό του σημείου από στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο δεν άφησε πίσω του κανένα ίχνος για το κοινό. Οι αξιωματούχοι της Creech αποκάλυψαν ότι στις 3 Οκτωβρίου οι ερευνητές εντόπισαν στο ίδιο σημείο ένα ανενεργό σώμα εκπαιδευτικής βόμβας και ένα κομμάτι από άγνωστο αεροσκάφος, γεγονός που οδήγησε τον στρατό να ζητήσει τη συνδρομή του FBI.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι κάποιος αλλοίωσε σκόπιμα τη σκηνή του δυστυχήματος μετά την αποχώρηση του στρατού από την έρημο. Το ανενεργό σώμα εκπαιδευτικής βόμβας αφορά εκπαιδευτικό εκρηκτικό που δεν είναι λειτουργικό, ενώ το τμήμα του αεροσκάφους, όπως παραδέχτηκαν, είχε «άγνωστη προέλευση».

Καθάρισαν τον χώρο

Ο Γιοργκ Άρνου, ερευνητής της Περιοχής 51 και διαχειριστής της ιστοσελίδας Dreamland Resort, επισκέφθηκε τον τόπο της συντριβής στις 27 Σεπτεμβρίου και βρήκε το έδαφος πλήρως καθαρισμένο, με μόνο μερικά ίχνη από ελαστικά, πιθανότατα στρατιωτικών οχημάτων που αναζήτησαν τα συντρίμμια.

«Έχουν κυριολεκτικά ανασκάψει το έδαφος, οπότε είναι αδύνατο να εντοπιστεί το σημείο της πρόσκρουσης», δήλωσε ο Άρνου σε βίντεο που τράβηξε από το σημείο του συμβάντος. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι δεν υπήρχαν υπολείμματα στην περιοχή, αν και δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν θαμμένα αντικείμενα που μπορεί να αποκαλυφθούν μετά από βροχοπτώσεις στην έρημο.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες αυτή τη στιγμή», επιβεβαιώνοντας ωστόσο πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα κατά το ανεξήγητο περιστατικό.

Η αεροπορική βάση Creech, που βρίσκεται λιγότερο από 60 μίλια από το σημείο της φερόμενης συντριβής, φιλοξενεί την 432η Πτέρυγα, υπεύθυνη για τη λειτουργία οπλισμένων drone MQ-9 Reaper, stealth drone RQ-170 Sentinel, καθώς και άλλων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για αποστολές πληροφοριών, επιτήρησης και μάχης.

Σύμφωνα με την αμυντική ιστοσελίδα The War Zone, τα Reaper, τα κύρια αεροσκάφη της βάσης είναι σχεδιασμένα για κατασκοπεία, παρακολούθηση στόχων και εκτόξευση πυραύλων από μεγάλες αποστάσεις. Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται εδώ και δύο δεκαετίες και δεν είναι ασυνήθιστο να συντρίβονται λόγω ανθρώπινου λάθους ή μηχανικής βλάβης.

Οι θεωρίες των συνωμοσιολόγων

Ωστόσο, οι συνωμοσιολόγοι υπογράμμισαν ότι θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο οι ομοσπονδιακές αρχές να κρατήσουν μυστική μια τέτοια συντριβή ενός Reaper drone. Επεσήμαναν ότι η άμεση παρέμβαση των ομοσπονδιακών ερευνητών, η αναζήτηση «φυτεμένων» αποδεικτικών στοιχείων και η απόλυτη μυστικότητα που τηρήθηκε για περισσότερο από δύο εβδομάδες δείχνουν ότι το αεροσκάφος δεν ήταν ένα συνηθισμένο drone.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πρόσφατα, το άκρως μυστικό αεροσκάφος RAT55 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εντοπίστηκε επίσης να πετά πάνω από την Περιοχή 51, επιβεβαιώνοντας φήμες ότι το αινιγματικό αυτό ραντάρ-αεροσκάφος επιχειρεί από την απόρρητη εγκατάσταση του Groom Lake.

Η Περιοχή 51 έχει συνδεθεί διαχρονικά με την ανάπτυξη και τη δοκιμή πρωτοποριακών και πειραματικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου του F-117 Nighthawk, του πρώτου αμερικανικού βομβαρδιστικού stealth.