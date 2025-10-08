Περίπου 30 πίνακες του διάσημου εκπαιδευτή ζωγραφικής Μπομπ Ρος πρόκειται να δημοπρατηθούν από τον οίκο Bonhams, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο, με σκοπό την ενίσχυση των δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν υποστεί περικοπές χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πίνακες -οι περισσότεροι εκ των οποίων δημιουργήθηκαν on-air στο πλαίσιο της εμβληματικής τηλεοπτικής εκπομπής «The Joy of Painting» τη δεκαετία του ’80 και του ’90- προσφέρθηκαν από την εταιρεία «Bob Ross Inc.», η οποία δήλωσε ότι «η δημοπρασία εξασφαλίζει ότι η κληρονομιά του Μπομπ Ρος συνεχίζει να στηρίζει το ίδιο το μέσο που μετέδιδε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια επί δεκαετίες».

Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου περίπου 330 σταθμοί του PBS (Public Broadcasting Service) και του NPR (National Public Radio) προσπαθούν να εξασφαλίσουν νέες πηγές χρηματοδότησης, έπειτα από την έγκριση του αιτήματος του Τραμπ από το Κογκρέσο για τη διακοπή της ομοσπονδιακής ενίσχυσης στα δημόσια μέσα.

Ο Μπομπ Ρος, πρώην εκπαιδευτής στην Πολεμική Αεροπορία, έγινε γνωστός για τις χαλαρές, ήρεμες οδηγίες ζωγραφικής του και τη χαρακτηριστική του φράση: «Δεν υπάρχουν λάθη, μόνο ευτυχισμένα ατυχήματα».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η εκπομπή του γνώρισε νέα άνθηση καθώς το κοινό στρεφόταν σε πιο χαλαρωτικό περιεχόμενο. Ο Μπομπ Ρος πέθανε το 1995 σε ηλικία 52 ετών.

Η «Bob Ross Inc.» ανέφερε πως οι πίνακες δωρίστηκαν στο «American Public Television» και ότι όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν προς ενίσχυση των τοπικών δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα στα προγράμματα που θα ωφεληθούν είναι τα America’s Test Kitchen, Julia Child’s French Chef Classics και This Old House, σύμφωνα με το BBC, το οποίο επικαλείται το Associated Press.

Τον Αύγουστο, η πώληση δύο έργων του Μπομπ Ρος κατέρριψε τις αρχικές εκτιμήσεις, φτάνοντας σε ποσά υπερδιπλάσια από τα αναμενόμενα. Τα έργα «Lake Below Snow-Capped Peaks and Cloudy Sky» πουλήθηκε έναντι 114.800 δολαρίων, ενώ το «Lake Below Snow-Covered Mountains and Clear Sky» πωλήθηκε για 95.750 δολάρια.

Η Τζόαν Κοβάλσκι πρόεδρος της «Bob Ross Inc.», δήλωσε στη New York Post: «Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι ο Μπομπ θα ένιωθε ντροπαλός, αν μάθαινε ότι τα έργα του πλέον πουλιούνται σε εξαψήφιες τιμές. Ποτέ δεν τον ενδιέφεραν τόσο τα τελικά έργα του, τον ενθουσίαζε περισσότερο η ίδια η διαδικασία της ζωγραφικής και η χαρά του να τη μοιράζεται με τον κόσμο».

«Ειλικρινά, ακόμη τον ακούω να λέει κάτι σαν: Δεν θέλετε τους πίνακές μου, θέλετε να δημιουργήσετε τους δικούς σας και να τους κρεμάσετε περήφανα στον τοίχο σας».