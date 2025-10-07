Νέα έκθεση για τις απαγορεύσεις βιβλίων στα σχολεία στις ΗΠΑ καταδεικνύει ότι ο Στίβεν Κινγκ είναι ο συγγραφέας που είναι πιο πιθανόν να λογοκριθεί και η χώρα θα διχαστεί μεταξύ πολιτειών που περιορίζουν ενεργά λογοτεχνικά έργα και εκείνων που προσπαθούν να περιορίσουν ή να εξαλείψουν τις απαγορεύσεις.

Η έκθεση «Banned in the USA» του PEN America (Ένωση Συγγραφέων Αμερικής) που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, παρακολουθεί περισσότερες από 6.800 περιπτώσεις βιβλίων που αποσύρθηκαν προσωρινά ή μόνιμα για το σχολικό έτος 2024-2025. Ο νέος αριθμός είναι μειωμένος σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα 2023-2024, όταν απαγορεύθηκαν περισσότερα από 10.000 βιβλία, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερος από τα επίπεδα πριν από λίγα χρόνια, όταν η Ένωση δεν έβλεπε καν την ανάγκη να συντάξει έκθεση.

Περίπου το 80% των απαγορεύσεων προήλθαν από μόλις τρεις πολιτείες που έχουν θεσπίσει ή επιχειρήσει να θεσπίσουν νόμους που ζητούν την απομάκρυνση βιβλίων που θεωρούνται απαράδεκτα – Φλόριντα, Τέξας και Τενεσί. Εν τω μεταξύ, η PEN America διαπίστωσε ελάχιστες ή καθόλου περιπτώσεις απομάκρυνσης βιβλίων σε αρκετές άλλες πολιτείες, με το Ιλινόις, το Μέριλαντ και το Νιου Τζέρσεϊ μεταξύ εκείνων με νόμους που περιορίζουν την εξουσία των σχολικών και δημόσιων βιβλιοθηκών να αποσύρουν βιβλία.

Τα βιβλία του Στίβεν Κινγκ λογοκρίθηκαν 206 φορές, σύμφωνα με την PEN America, με το «Carrie» και το «The Stand» να είναι μεταξύ των 87 έργων του που επηρεάστηκαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το πιο απαγορευμένο έργο συγγραφέα ήταν το δυστοπικό κλασικό έργο του Άντονι Μπέρτζες από τη δεκαετία του 1960, «A Clockwork Orange», για το οποίο η PEN διαπίστωσε 23 απομακρύνσεις. Άλλα βιβλία και συγγραφείς που αντιμετώπισαν εκτεταμένους περιορισμούς ήταν το «Sold» της Πατρίσια Μακόρμικ, το «Forever» της Τζούντι Μπλουμ και το «Breathless» της Τζένιφερ Νίβεν, καθώς και πολλά έργα της Σάρα Τζ. Μάας και της Τζόντι Πικόουλτ, σύμφωνα με δημοσίευμα του THR.

«Οι λόγοι που αναφέρονται συχνά για την απόσυρση ενός βιβλίου περιλαμβάνουν θέματα ΛΟΑΤΚΙ+, απεικονίσεις φυλής και αποσπάσματα με βία και σεξουαλική βία. Μια συνεχιζόμενη τάση που διαπιστώνει η PEN έχει μόνο ενταθεί: Χιλιάδες βιβλία αποσύρθηκαν από τα ράφια εν αναμονή κοινοτικής, πολιτικής ή νομικής πίεσης και όχι ως απάντηση σε μια άμεση απειλή. «Αυτό λειτουργεί ως μια μορφή “υπακοής εκ των προτέρων”», αναφέρει η έκθεση, «που έχει τις ρίζες του στον φόβο ή απλώς στην επιθυμία αποφυγής θεμάτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αμφιλεγόμενα».