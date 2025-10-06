Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με αντικείμενο την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου που αποσκοπεί στον τερματισμό των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ισραηλινή αποστολή ηγείται ο Ρον Ντέρμερ, κορυφαίος διαπραγματευτής και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από την πλευρά της Χαμάς, στις συνομιλίες συμμετέχει ο Χαλίλ αλ Χάγια, υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις, η συζήτηση επικεντρώνεται στην πρώτη φάση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αυτή περιλαμβάνει τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς και ανταλλαγές κρατουμένων.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο απελευθέρωσης ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, σε συνδυασμό με την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε ισραηλινά σωφρονιστικά καταστήματα.

Η διαπραγμάτευση αυτή, με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και άλλων διεθνών παραγόντων, θεωρείται κρίσιμη για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και την αποτροπή περαιτέρω αιματοχυσίας.