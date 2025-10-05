Χιλιάδες Κουβανοί μαχητές συμμετέχουν ενεργά στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει εσωτερικό τηλεγράφημα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών το οποίο έχει επικαλείται το Reuters.

«Μετά τη Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι η χώρα που συνεισφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων στρατευμάτων στην επιθετική ενέργεια της Ρωσίας, με περίπου 1.000 έως 5.000 Κουβανούς να πολεμούν στην Ουκρανία», ανέφερε το τηλεγράφημα.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν για το ζήτημα την Ουκρανία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αντιταχθούν σε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που καλεί την Ουάσιγκτον να άρει το εμπάργκο που έχει επιβάλει από το 1960 στην Κούβα.

Το ψήφισμα του ΟΗΕ έχει συμβολική αξία γιατί μόνο το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπορεί να άρει το εμπάργκο που ισχύει εδώ και δεκαετίες.

Η Μόσχα είναι γνωστό ότι στρατολογεί ξένους μαχητές από χώρες όπως το Νεπάλ, τη Σομαλία, την Ινδία και τη Κούβα από την έναρξη του πολέμου το 2022. Πέρυσι, το Bloomberg ανέφερε ότι η Ρωσία πρόσφερε γενναιόδωρες αμοιβές και την υπόσχεση υπηκοότητας στους Κουβανούς μαχητές, παρά τις προσπάθειες της Αβάνας να περιορίσει τη στρατολόγηση.

Εκείνη την εποχή, ο αριθμός των Κουβανών νεοσυλλέκτων ανερχόταν σε μερικές εκατοντάδες. Από τότε, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε χιλιάδες, καθώς οι ουκρανικές Αρχές προειδοποίησαν πρόσφατα τους Αμερικανούς βουλευτές για την αύξηση της στρατολόγησης Κουβανών μισθοφόρων από τη Ρωσία.

Η Κούβα και η Ρωσία διατηρούν στενούς δεσμούς από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Πρόσφατα, η Κούβα προσχώρησε στην ομάδα BRICS υπό την ηγεσία της Ρωσίας ως χώρα-εταίρος τον Οκτώβριο του 2024.