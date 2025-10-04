Το μήνυμα της δήλωσης του Ντόναλντ Τραμπ ότι «η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» και η εντολή στο Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα» προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το γενικό κλίμα, αποτυπώνει σύγχυση και δυσφορία, καθώς η πλειονότητα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί ότι η Χαμάς αποδεχόμενη το σχέδιο Τραμπ για ειρήνευση, «ξεγέλασε» τον αμερικανικό πρόεδρο και ότι παίζει παιχνίδι τακτικής με στόχο να κερδίσει χρόνο και να ανασυνταχθεί.

Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι και τα σχόλια των μέσων της χώρας:

«Στη Γάζα πανηγυρίζουν», γράφει το υπερορθόδοξο ισραηλινό μέσο Kikar.

«Αυτό είναι εντελώς τρελό. Ο Τραμπ δηλώνει: το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει τη Γάζα αμέσως. Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη, βάσει της απάντησης που μας έδωσε», μετέδωσε το Ισραηλινό Κανάλι 12.

«Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται την αρχή των διαπραγματεύσεων υπό πυρά», δήλωσε ο Γιαρόν Αβραάμ από το Κανάλι 12.

«Ήμασταν πάντα μόνοι», είπε ο Χίλελ Μπιτόν Ρόζεν από το Κανάλι 14.

«Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί, εναντίον μας», έγραψε η Hadashot.

Ορισμένα ισραηλινά μέσα δημοσιεύουν φωτογραφίες του Τραμπ να φορά πράσινη κορδέλα της Χαμάς.

Αγωνία στη Γάζα

Στη Γάζα oι κάτοικοι προσπαθούν να κατανοήσουν τις ραγδαίες και δραματικές εξελίξεις.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του BBC, Rushdi Abualouf, «έχω λάβει εκατοντάδες μηνύματα από το εσωτερικό της Γάζας γεμάτα ερωτήσεις: “Τελείωσε ο πόλεμος;”, “Είναι αυτό όνειρο ή πραγματικότητα”; Ερωτήματα στα οποία δυσκολεύομαι να δώσω σαφείς απαντήσεις.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, κάθε αξιωματούχος της Χαμάς με τον οποίο μίλησα είτε άφηνε να εννοηθεί ότι το κίνημα απορρίπτει την πρόταση του Προέδρου Τραμπ είτε εξέφραζε έντονες επιφυλάξεις για κρίσιμα σημεία, όπως το θέμα του αφοπλισμού και της αποχώρησης των Ισραηλινών από τη Γάζα.

Η Χαμάς έχει δεχθεί άνευ προηγουμένου πιέσεις από τους συμμάχους της. Ωστόσο, υπάρχει σχεδόν καθολική συμφωνία μεταξύ ακτιβιστών, πολιτικών και ακόμη και επικριτών της οργάνωσης με τους οποίους συνομίλησα, ότι η ανακοίνωση της Χαμάς ήταν τακτικά έξυπνη, παρά την εσκεμμένη ασάφεια σε κρίσιμα ζητήματα.

Παραμένει έντονη αβεβαιότητα για το αν οι τελευταίες εξελίξεις θα καταφέρουν να σταματήσουν τον πόλεμο. Το βέβαιο, όμως, είναι ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει εισέλθει σε καθοριστική φάση», καταλήγει ο Abualouf.

Ελπίδες για τους ομήρους

Η Ανατ Άνγκρεστ, μητέρα του Ματάν Άνγκρεστ, ο οποίος κρατείται όμηρος στη Γάζα, έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ ότι νιώθει «πιο κοντά από ποτέ να αγκαλιάσω ξανά τον γιο μου, Ματάν».

Η Ανατ Άνγκρεστ σημειώνει ότι αυτή η στιγμή έρχεται «μετά από δύο χρόνια μαρτυρίου», προσθέτοντας: «Ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ».

Thank you president Trump🇺🇸🇮🇱

After two years of suffering,

I feel closer than ever to hug my son Matan again💛 pic.twitter.com/TFCuequQDc — ענת אנגרסט (@anatangrest) October 3, 2025

Ο Ματάν Άνγκρεστ, 22 ετών, ήταν στρατιώτης όταν αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τη μητέρα του, επιδεινώνεται ραγδαία. Σε άλλη ανάρτησή της, η Άνγκρεστ καλεί τους ισραηλινούς στις διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων: «Βγείτε από το σπίτι αύριο, σταθείτε στο πλευρό μας, όλοι πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους – οι μαχητές και οι απαχθέντες. Ελάτε μαζί μας για να βεβαιωθούμε ότι ο Νετανιάχου δεν θα σαμποτάρει άλλη μια συμφωνία».

Έκτακτες συσκέψεις στο Ισραηλινό Επιτελείο Στρατού

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για την «εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ».

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Ισραήλ πραγματοποίησε νυχτερινή σύσκεψη με κορυφαίους αξιωματούχους του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου «συγκάλεσε ειδική εκτίμηση κατάστασης υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων», στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από το Αρχηγείο Ομήρων και Αγνοουμένων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι, κατόπιν οδηγιών της κυβέρνησης, ο ανώτατος στρατιωτικός «έδωσε εντολή να προχωρήσουν οι προετοιμασίες για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των ισραηλινών στρατευμάτων παραμένει «ύψιστη προτεραιότητα» και ότι «όλες οι δυνατότητες των IDF θα διατεθούν στη Νότια Διοίκηση», η οποία είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα σχέδια μείωσης της στρατιωτικής δραστηριότητας στη Γάζα, ωστόσο καλούνται τα στρατεύματα να είναι έτοιμα να πολεμήσουν ξανά, εάν χρειαστεί.

«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τόνισε ότι, λόγω της επιχειρησιακής εκκρεμότητας, όλα τα στρατεύματα πρέπει να διατηρούν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επαγρύπνησης, καθώς και να ενισχύσουν την ικανότητα άμεσης αντίδρασης για την εξουδετέρωση κάθε απειλής».

Πάντως, οι τελευταίες αναφορές, κυρίως από τη βόρεια Γάζα, κάνουν λόγο για συνεχιζόμενες επιχειρήσεις των εκεί ισραηλινών δυνάμεων, παρά την εντολή του Επιτελείου.