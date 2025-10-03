Η Τουρκία απέρριψε τις απαιτήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διακόψει τις αγορές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων, τονίζοντας ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να παρέμβει στις εμπορικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN Turk ότι η κυβέρνηση δεν θα εκδώσει οδηγίες προς τις ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες σχετικά με τις πηγές προμήθειας αργού πετρελαίου, μια τακτική που τηρείται ανέκαθεν.

«Μέχρι τώρα, ο ιδιωτικός τομέας λάμβανε τις δικές του αποφάσεις για αυτό το θέμα. Επειδή πρόκειται για εμπορικές αποφάσεις, αποφάσεις ιδιωτικών εταιρειών, διανομέων και διυλιστηρίων. Επέλεγαν τους προμηθευτές τους και τις δραστηριότητές τους με βάση τις δικές τους εμπορικές εκτιμήσεις», δήλωσε ο υπουργός, όπως αναφέρει το moscowtimes.

Ο Μπαϊρακτάρ ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Επεσήμανε την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, δηλώνοντας ότι οι αρχές δεν μπορούν να αφήσουν τους πολίτες της χώρας χωρίς καύσιμα.

«Δεν μπορούμε να πούμε στους πολίτες μας ότι δεν υπάρχει φυσικό αέριο. <…> Έχουμε συμφωνίες με τη Ρωσία. Έρχεται ο χειμώνας», τόνισε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι η Τουρκία προμηθεύεται φυσικό αέριο και από το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν.

Το «αντάλλαγμα» του Τραμπ: F-35 και άρση κυρώσεων

Η σκληρή στάση της Άγκυρας έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη συνάντηση του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει τον Ερντογάν να διακόψει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, όσο συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ είχε μάλιστα προσφέρει ένα ισχυρό αντάλλαγμα: την άμεση άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία κατά την πρώτη του προεδρία, λόγω της αγοράς των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400, και τη δέσμευση για επανεξέταση της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35.