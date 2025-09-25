Η Τουρκία υπέγραψε στρατηγικές συμφωνίες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter):

«Ξεκινήσαμε μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τη βαθιά και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, κ. Μάρκο Ρούμπιο, και παρουσία των ηγετών μετά τη συνάντηση, υπογράψαμε Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας για την Ειρηνική Πυρηνική Ενέργεια».

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık.



Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da… pic.twitter.com/ci7InzI4GZ — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 25, 2025

Αν και το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας, Τούρκοι αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις τόσο για την κατασκευή μεγάλων πυρηνικών σταθμών, όσο και για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs).

Οι διαπραγματεύσεις για την πυρηνική συνεργασία Τουρκίας – ΗΠΑ

Ο Γιουσούφ Τσεϊλάν, ανώτατος αξιωματούχος του Υπουργείου Ενέργειας της Τουρκίας, είχε δηλώσει το 2024 στο πρακτορείο Reuters:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον για τον στόχο της Τουρκίας να αυξήσει τη δυναμικότητα της πυρηνικής της ενέργειας και να κατασκευάσει νέους σταθμούς παραγωγής».

Αναφορικά με τα έργα που βρίσκονται υπό συζήτηση, είχε διευκρινίσει:

«Εξετάζουμε τόσο τις περιοχές όπου ήδη υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί, όσο και νέες τοποθεσίες. Διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ για την κατασκευή τόσο μεγάλων πυρηνικών μονάδων όσο και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων».