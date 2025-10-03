Ο εκπαιδευμένος μαχητής μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) Χένι Ρόχας χτύπησε άγρια έναν εισβολέα που μπήκε στο σπίτι της αδερφής του στη Φλόριντα — ενώ ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι μπήκε κατά λάθος στο σπίτι μετά από νύχτα με ποτό.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Χένι Ρόχας κοιμόταν στο σπίτι συγγενή του στο Wilton Manors, βόρεια του Fort Lauderdale, όταν ο ανήλικος ανιψιός του τον ξύπνησε πανικόβλητος λέγοντάς του ότι υπήρχε ένας εισβολέας στο σαλόνι, όπως μετέδωσε το CBS12.

Ο εκπαιδευμένος μαχητής έδρασε άμεσα για να προστατεύσει τα αγαπημένα του πρόσωπα και το σπίτι.

«Είμαι προετοιμασμένος. Δεν είναι η πρώτη φορά· δεν νιώθω πόνο. Τίποτα», δήλωσε ο Ρόχας στο μέσο. «Δεν έχω όπλα· δεν έψαχνα για μαχαίρι — μόνο τον Θεό και τα χέρια μου, αυτό ήταν όλο».

Ο Ρόχας, που ασχολείται με το MMA περίπου τρία χρόνια, αντιμετώπισε τον εισβολέα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Όστιν Καρασάνι, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές του στις μάχες για να τον ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Η αδερφή του Ρόχας, Πατρίτσια, και ο γαμπρός του βρίσκονταν στο Μαϊάμι όταν δέχθηκαν μια τρομακτική κλήση από τον γιο τους, ο οποίος τους είπε ότι ένας άγνωστος ήταν στο σπίτι.

«Φώναζε, ‘Μαμά, κάλεσε την αστυνομία, κάποιος έχει μπει στο σπίτι’», θυμήθηκε η Πατρίτσια Ρόχας.

Ο Όστιν Καρασάνι εμφανίστηκε στο δικαστήριο λίγες ώρες μετά το περιστατικό, με εμφανή μελανιές και χτυπήματα στο πρόσωπο από την αντιμετώπιση του Ρόχας.

Ο 31χρονος Καρασάνι είπε στην αστυνομία ότι είχε πιει σε ένα κοντινό κλαμπ και προσπαθούσε να φτάσει στο σπίτι του φίλου του, «του Πολ», όταν μπήκε κατά λάθος στο σπίτι.

Η οικογένεια Ρόχας δήλωσε ότι δεν είχε δει ποτέ ξανά τον Καρασάνι και δεν γνώριζε ποιος ήταν όταν εισέβαλε στο σπίτι τους.

Ο ύποπτος κατηγορείται για εισβολή σε σπίτι και παραμένει υπό κράτηση στη φυλακή της κομητείας Μπρόουαρντ, με εγγύηση 20.000 δολαρίων.

Ο Ρόχας δήλωσε στο CBS12 ότι είναι χαρούμενος που μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του για να προστατεύσει την οικογένειά του και δεν θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον εισβολέα.

«Προστατέψτε την οικογένειά σας», είπε ο Ρόχας. «Υπάρχουν πολλοί τρελοί άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό και ψάχνουν μόνο για καταστροφή».