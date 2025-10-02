Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) μοιράζεται με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) την πρώτη θέση στην δημοσκόπηση του ARD, από την οποία αναδεικνύεται επίσης δυσαρέσκεια των πολιτών για το έργο της κυβέρνησης, αλλά και ανησυχία για την λειτουργία της δημοκρατίας.

Στο σημερινό DeutschlandTrend για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, η AFD και οι CDU/CSU μοιράζονται την πρώτη θέση με 26%. Η AfD, η οποία έχει αυξήσει δημοσκοπικά τις δυνάμεις της κατά 10 μονάδες κατά την τελευταία χρονιά, κερδίζει μία μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η Ένωση χάνει στο ίδιο διάστημα μία μονάδα. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένει στη δεύτερη θέση με αμετάβλητο ποσοστό στο 14%, ενώ ακολουθούν οι Πράσινοι με 12% (+1) και η Αριστερά με 10% και χωρίς μεταβολή. Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) συγκεντρώνουν από 3% και βρίσκονται μακριά από το όριο εισόδου στην Βουλή (5%).

Στην ίδια δημοσκόπηση, είναι σαφής και η αύξηση της δυσαρέσκειας των πολιτών από τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Τον περασμένο Ιούνιο δυσαρεστημένο δήλωνε το 51%, ενώ τώρα το ίδιο λέει το 77% των ερωτηθέντων. Επιπλέον, μόνο το 42% δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην χώρα, με το 56% να εκφράζει και εδώ την δυσαρέσκειά του. Μεταξύ των υποστηρικτών της AfD μάλιστα αυτό το ποσοστό φθάνει στο 91%. Το 30% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ακροδεξιά και η λαϊκιστική δεξιά συνιστούν κίνδυνο για την δημοκρατία, ενώ το 20% δηλώνει ότι ανησυχεί για την «δυσλειτουργία της πολιτικής δράσης» στην κυβέρνηση και στην διοίκηση. Το 9% ανησυχεί για τις εξωτερικές απειλές και το 8% για την μετανάστευση. Στο ερώτημα εάν υπάρχει ανησυχία ότι η Ρωσία θα επιτεθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το 63% απαντά καταφατικά, ενώ «μικρή» ή «καθόλου» ανησυχία δηλώνει το 35%.

Στο ερώτημα σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς, το 63% δηλώνει ότι την θεωρεί υπερβολική, το 15% κατάλληλη και το 6% ανεπαρκή. Το 55% τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με το 20% να υποστηρίζει την αντίθετη άποψη. Στο ίδιο πνεύμα, 55% των ερωτηθέντων ζητά να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, ενώ 27% τάσσεται κατά μιας τέτοιας προοπτικής.

Πηγή: ΑΠΕ