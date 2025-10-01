Το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης κατηγορείται ότι «απογοήτευσε» έναν φοιτητή που αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του, αφού του είπαν λανθασμένα ότι δεν είχε πάρει το πτυχίο του

Ο Ίθαν Σκοτ Μπράουν, 23 ετών, φοιτητής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, ενημερωνόταν επανειλημμένα ότι είχε αποτύχει να περάσει έναν βασικό βαθμό σε μάθημα και έτσι δεν θα μπορούσε να λάβει το πτυχίο του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η οικογένειά του δήλωσε ότι έθεσε τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Κόουτμπριτζ, στη Βόρεια Λάναρκσαϊρ, την ημέρα που θα αποφοιτούσε, στις 13 Δεκεμβρίου. Βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τη μητέρα του, Τρέισι Σκοτ.

Η έρευνα αποκάλυψε «συστημικά» λάθη

Μια εσωτερική έρευνα του πανεπιστημίου, που ξεκίνησε μετά από πίεση της οικογένειας, διαπίστωσε «συστημικά» λάθη στον τρόπο που βαθμολογήθηκε το πτυχίο του, κυρίως λόγω σύγχυσης σχετικά με τους κανόνες αξιολόγησης.

Ένας πρόσφατα συνταξιοδοτημένος ανώτερος καθηγητής που διενήργησε την έρευνα διαπίστωσε ότι ο Μπράουν είχε συγκεντρώσει αρκετούς βαθμούς για να λάβει πτυχίο honours 2:1. Τα λάθη δεν είχαν εντοπιστεί ούτε από τις εσωτερικές επιτροπές αξιολόγησης ούτε από την εξωτερική, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι ο Μπράουν είχε ενημερώσει το προσωπικό πως υπέφερε από προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά δεν του προσφέρθηκε καμία συμβουλευτική ή υποστήριξη – παραλείψεις που το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης αναγνώρισε την Τρίτη.

«Ο Ίθαν έφυγε από αυτόν τον κόσμο πιστεύοντας ότι είχε αποτύχει και ότι το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης είχε δίκιο», δήλωσε η μητέρα του, Τρέισι Σκοτ, καθώς η οικογένεια και ο δικηγόρος τους, Άαμερ Ανουάρ, έδωσαν στη δημοσιότητα τα πορίσματα της έρευνας.

«Η αλήθεια είναι ότι ο Ίθαν είχε καταφέρει να πάρει με επιτυχία πτυχίο honours 2:1, παρά το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο τον ενημέρωνε συνεχώς πως είχε αποτύχει.

Τον απoγοήτευσαν, όχι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά και στο να τον στηρίξουν. Ο γιος μου έπεσε θύμα της έλλειψης μέριμνας από το εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα η οικογένειά μου να στερηθεί την παρουσία του Ίθαν στη ζωή μας».

Δίπλα στον σύζυγό της Κόλιν Σκοτ και τον αδελφό της Άλαν Νιλ, η Τρέισι πρόσθεσε: «Ο Ίθαν ήταν ένας ευγενικός, συμπονετικός νέος, πολύ αγαπητός. Και ραγίζει η καρδιά μου να γνωρίζω τώρα το ψυχικό μαρτύριο που πρέπει να του προκάλεσε αυτό το πανεπιστήμιο».

Το πανεπιστήμιο παραδέχεται τα λάθη

Το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης παραδέχτηκε τις ευθύνες του: «Λυπούμαστε βαθύτατα που συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός και κατανοούμε τη βαθιά θλίψη που προκάλεσε στην οικογένεια του Ίθαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Η έκθεση κατέληξε ότι έγινε ένα τραγικό λάθος στον υπολογισμό του αποτελέσματος του πτυχίου του Ίθαν. Το σφάλμα θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί στη διαδικασία των εξεταστικών επιτροπών. Επίσης, υπήρξαν ελλείψεις στην επικοινωνία με τον Ίθαν, όπως το γεγονός ότι δεν παραπέμφθηκε σε υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών όταν αποκάλυψε προβλήματα ευεξίας».

Το πανεπιστήμιο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι παρόμοια προβλήματα επηρέασαν άλλους φοιτητές, δηλώνοντας ότι είναι «βέβαιο πως το λάθος σχετικά με τους βαθμούς του Ίθαν ήταν μεμονωμένο και ότι δεν έχουν επηρεαστεί άλλοι φοιτητές».

«Ωστόσο, έχουμε προχωρήσει σε πλήρη αναθεώρηση των ακαδημαϊκών και ψυχοκοινωνικών μας πολιτικών και πρακτικών. Έχουμε επίσης αναθεωρήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό που συμμετέχει στις εξεταστικές επιτροπές».

«Θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ αν δεν είχε πεθάνει;»

Ο Άαμερ Ανουάρ, δικηγόρος της οικογένειας και πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου, δήλωσε ότι η εσωτερική έρευνα αποκάλυψε επίσης αποτυχία του τμήματος Γεωγραφίας και Γεωεπιστημών να απαντήσει στις εκκλήσεις του Μπράουν για ενημέρωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι το προσωπικό δεν ανταποκρίθηκε στις προειδοποιήσεις του για «επιδεινούμενη υγεία και αγωνία», όταν ζήτησε δύο παρατάσεις σε εργασίες κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του.

«Η οικογένεια διερωτάται αν αυτή η συστημική αποτυχία θα είχε εντοπιστεί ποτέ αν ο Ίθαν δεν είχε πεθάνει και αν δεν είχαν αγωνιστεί για απαντήσεις», είπε ο Ανουάρ. «Για να είμαστε ξεκάθαροι, αν η οικογένεια δεν είχε επικοινωνήσει με το πανεπιστήμιο στις 13 Ιανουαρίου ζητώντας εξηγήσεις, δεν θα γνώριζαν τίποτα».

Ο Ανουάρ δημοσιοποίησε επιστολή του πανεπιστημίου, με την οποία προσέφερε στην οικογένεια νέα συνάντηση με τον νέο πρύτανη, καθηγητή Άντι Σκόφιλντ, αλλά μόνο χωρίς την παρουσία του ίδιου. Το πανεπιστήμιο δεν σχολίασε γιατί προσπάθησε να τον αποκλείσει, ωστόσο ανέφερε ότι ο Σκόφιλντ ήταν πρόθυμος να συναντήσει ξανά την οικογένεια «για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του και να συζητήσει τις ενέργειες που έχει αναλάβει το πανεπιστήμιο»