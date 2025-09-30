Άνδρες της Τροχαίας έμειναν άφωνοι με ένα ταξί που σταμάτησαν για παράβαση στο δρόμο, καθώς ήταν αυτόνομο, χωρίς οδηγό, με αποτέλεσμα να μην ξέρουν σε ποιον να γράψουν την κλήση.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Σαν Μπρούνο στην Καλιφόρνια, όπου αστυνομικοί έστησαν μπλόκα για τους μεθυσμένους οδηγούς.

Σύμφωνα με τη New York Post λίγο πιο μακριά από το μπλόκο πέρασε ένα ταξί και έκανε παράνομη αναστροφή. Αμέσως το ακολούθησε ένα περιπολικό και έκανε σήμα με τα φώτα για να σταματήσει.

Πράγματι, το ταξί σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και ο αστυνομικός πλησίασε για να γράψει την κλήση. Τότε, συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος στο όχημα, αλλά και ούτε είχε βγει.

Μετά από ένα σύντομο μπέρδεμα, οι αστυνομικοί κατάλαβαν πως πρόκειται για αυτόνομο όχημα, χωρίς οδηγό, που ανήκει στην εταιρεία Waymo, που κυκλοφορεί αυτόνομα ηλεκτρικά ταξί στις ΗΠΑ.

Έτσι, επικοινώνησαν με το Τμήμα, το οποίο με τη σειρά του κάλεσε τα γραφεία της εταιρείας, με τη Waymo να αποδίδει την παράβαση σε «κόλλημα του λογισμικού», ζητώντας συγγνώμη και πως «δεν θα επαναληφθεί».

🚔 DUI Enforcement… with a plot twist.During a grant-funded DUI enforcement operation, our officers observed something… Posted by San Bruno Police Department on Saturday, September 27, 2025

Το Τμήμα με τη σειρά του διέταξε να μην επιδοθεί κλήση, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μην ευθύνεται κάποιος για την παράβαση, παρότι εκείνη έγινε.

Οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το σημείο αφήνοντας «ελεύθερο» το αυτόνομο ταξί, όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασαν αντιδράσεις, με ένα χρήστη να διερωτάται: «Τι θα γινόταν αν πατούσε και σκότωνε κάποιον; Και εκεί δεν θα υπήρχε ευθύνη ή θα έφταιγε το θύμα;».