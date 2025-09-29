Οι γιατροί στα επείγοντα έχουν αντιμετωπίσει πολλά ασυνήθιστα περιστατικά, αλλά μια περίπτωση είναι εξωφρενική, με έναν άνδρα να νοσηλεύεται με ολόκληρο βάζο στον πρωκτό του, το οποίο περιείχε αρωματικό κερί.

Ο γιατρός Kenji Oyasu που εργάζεται σε τμήμα επειγόντων περιστατικών κλινικής στο Σικάγο μοιράστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok το περίεργο περιστατικό, τονίζοντας πως ήταν ένας από τους θεράποντες ιατρούς του ασθενούς.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Oyasu ξεκαθάρισε πως οι περιπτώσεις με ανθρώπους που ζητούν βοήθεια για σφηνωμένα αντικείμενα στον πρωκτό τους δεν είναι σπάνιες, αλλά συνηθισμένες στα επείγοντα. «Συνήθως έρχονται βράδυ και λογικό είναι να μη θέλουν να μιλήσουν για αυτό μετά. Σε εσάς φαίνεται τρελό, αλλά για εμάς είναι μέρος της καθημερινότητας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο άνδρας δεν αποκάλυψε αμέσως το πρόβλημα του, γιατί ντρεπόταν.

«Παραπονιόταν για προσωπικά προβλήματα, σαν να μην ήταν θέμα υγείας… Τελικά, αναγκάστηκε να μας πει τι αντιμετωπίζει. Είπε πως ξέφυγε λίγο η κατάσταση με την κοπέλα του και έτσι εκείνη έβαλε ένα βάζο στον πρωκτό του», είπε ο Oyasu.

Οι γιατροί εξετάζοντας τον άνδρα, έμειναν άφωνοι, καθώς ένα βάζο περίπου 14 εκατοστών ήταν όλο σφηνωμένο στον πρωκτό του, ενώ μέσα είχε αρωματικό κερί.

«Θα ακουστεί περίεργο, αλλά… βάλαμε στοίχημα. Ναι, ποντάραμε στο πώς θα μυρίζει το κερί», είπε ο γιατρός, προσθέτοντας «φυσικά και κέρδισα. Ήταν pumpkin spice».

Έπειτα, περιέγραψε τον τρόπο που αφαιρέθηκε το βάζο, καθώς δεν γινόταν απλώς να το τραβήξουν έξω.

«Το ερώτημα ήταν πώς να το βγάλουμε. Στην πραγματικότητα, για πράγματα που είναι πολύ μεγάλα, δεν μπορείς απλά να τα πιάσεις και να τα τραβήξεις έξω, επειδή θα δημιουργηθεί κενό που τα τραβήξει ξανά μέσα», είπε ο Oyasu.

Ο ασθενής λοιπόν, υποβλήθηκε σε νάρκωση και χειρουργήθηκε, ενώ έλαβε φαρμακευτική αγωγή για να μην παρουσιάσει κάποια μόλυνση.