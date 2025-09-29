Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να έχει μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, εν μέσω δηλώσεων από την Ουάσινγκτον ότι ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκεται σχεδόν στο τελικό στάδιο.

Η συνάντηση — η τέταρτη μεταξύ των δύο συμμάχων από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο — πραγματοποιείται έπειτα από την παρουσίαση, την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, πρότασης 21 σημείων από τον Αμερικανό πρόεδρο προς ηγέτες της περιοχής με σκοπό τη λήξη της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social την Κυριακή. «Όλοι είναι ενωμένοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το καταφέρουμε.»

Το ισραηλινό σεκέλ ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1% στη χρηματιστηριακή αγορά τη Δευτέρα, φτάνοντας στις 3,32 μονάδες έναντι του δολαρίου — η καλύτερη απόδοση μεταξύ περισσότερων από 30 κύριων νομισμάτων που παρακολουθεί το Bloomberg. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι κάποιοι επενδυτές είναι αισιόδοξοι για τις πιθανότητες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός.

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ δεν επαληθεύονται πάντοτε, και τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς δηλώνουν ότι χρειάζονται χρόνο για να μελετήσουν το σχέδιο. Την Παρασκευή, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε σε ενημέρωση προς Αμερικανούς δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ θα τοποθετηθεί επίσημα μόνο μετά τη συνάντηση της Δευτέρας. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει επίσημα το σχέδιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Washington Post και της Times of Israel, η πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς και των 48 ομήρων (ζωντανών και νεκρών) μέσα σε 48 ώρες, την παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και τη σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων. Το Ισραήλ θα συμφωνούσε στην απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων και στην αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και δεν θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση της Παλαιστινιακής περιοχής. Θα συσταθεί μεταβατική διοίκηση, και θα εφαρμοστεί σχέδιο «αποριζοσπαστικοποίησης» σχολείων και τζαμιών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Ένας ανώτατος αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας, χαρακτήρισε κάποια από τα αναφερόμενα σημεία ως «ψευδή δοκιμαστικά μπαλόνια».

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, δεν έδειξε να έχει δει τελική μορφή του σχεδίου, αλλά εξέφρασε αισιοδοξία για τις προοπτικές του.

«Το προτεινόμενο σχέδιο αποσκοπεί στον τερματισμό της διακυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο Kan. «Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτω, πρόκειται για ένα σοβαρό, επαναστατικό και σημαντικό σχέδιο.»

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο γίνεται ενώ το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας, την de facto πρωτεύουσα της περιοχής, με στόχο την εξάλειψη των τελευταίων στρατιωτικών οχυρών της Χαμάς. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν εκδιώξει περίπου 700.000 από το 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης και έχουν καταστρέψει πολυώροφα κτίρια που, όπως λένε, περιείχαν εξοπλισμό της Χαμάς και υπόγειες σήραγγες.

Την Κυριακή το βράδυ, οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις προχώρησαν πιο βαθιά στην Πόλη της Γάζας, φτάνοντας περίπου 1 χιλιόμετρο από το κύριο νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνονταν άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα σε κεντρικές περιοχές.

Ο πόλεμος, που κλείνει δύο χρόνια την επόμενη εβδομάδα, έχει προκαλέσει τον θάνατο περίπου 66.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς. Οι άμαχοι έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές και ζουν υπό φρικτές συνθήκες υγείας και διαβίωσης, ενώ αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων. Πριν έναν μήνα, ένας φορέας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε λιμό σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που ενημέρωσε Αμερικανούς συντάκτες ανέφερε ότι το Ισραήλ θέτει πέντε βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου:

Αφοπλισμός της Χαμάς, Επιστροφή όλων των ομήρων, Αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, Έλεγχος της ασφάλειας από το Ισραήλ και Δημιουργία διοίκησης που να μην προέρχεται ούτε από τη Χαμάς ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή (που κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης).

Οι προϋποθέσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις πάγιες απαιτήσεις της Χαμάς, όπως πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ και μη αφοπλισμός. Η Χαμάς, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κατάσταση των Παλαιστινίων απασχόλησε έντονα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, όπου 10 χώρες — ανάμεσά τους η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς — ενώθηκαν με τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, καταδικάζοντας παράλληλα τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.