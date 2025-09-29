Στιγμές τρόμου έζησαν δύο ζευγάρια που έκαναν σαφάρι πάνω σε κανό στην Μποτσουάνα όταν ένας εξαγριωμένος ελέφαντας αναποδογύρισε ένα από τα μικρά σκάφη τους και χτύπησε μία από τις γυναίκες με την προβοσκίδα του.

Η Daily Mail αναφέρει πως τα ζευγάρια από τις ΗΠΑ και το ΗΒ έκαναν σαφάρι πάνω σε κανό στα ρηχά νερά του Δέλτα του Οκαβάνγκο στην Μποτσουάνα. Ωστόσο, οι οδηγοί του γκρουπ τους πήγαν πολύ κοντά σε ένα κοπάδι με ελέφαντες, με αποτέλεσμα ο «αρχηγός» του κοπαδιού να τους επιτεθεί.

Το τρομακτικό βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail δείχνει τους οδηγούς του γκρουπ να προσπαθούν να απομακρυνθούν απεγνωσμένα από τον εξαγριωμένο ελέφαντα που φαίνεται να χρησιμοποιεί την προβοσκίδα και τους χαυλιόδοντές του για να αναποδογυρίσει τα δύο κανό.

Οι τέσσερις τρομαγμένοι τουρίστες στη συνέχεια πέφτουν στα νερά του Δέλτα, που είναι γεμάτα με κροκόδειλους, ενώ οι δύο οδηγοί τους εγκαταλείπουν και τρέχουν προς την ασφάλεια της όχθης του ποταμού.

Ο ελέφαντας φαίνεται να επιτίθεται σε μία από τις τουρίστριες την ώρα που βρισκόταν στο νερό και να τη χτυπάει με την προβοσκίδα του από πίσω, ρίχνοντάς τη κάτω από το νερό.

Ευτυχώς, ο ελέφαντας έχασε την άτυχη γυναίκα κάτω από τα θολά νερά του δέλτα και σταμάτησε να προσπαθεί να τη βρει μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Το κοπάδι του πέρασε τελικά με ασφάλεια γύρω από τους τρομοκρατημένους τουρίστες.

«Ήταν πράγματι πολύ τυχεροί που διέφυγαν, επειδή και οι τέσσερις θα μπορούσαν εύκολα να είχαν σκοτωθεί», σχολίασε ένας πρώην Νοτιοαφρικανός δασοφύλακας που είδε το βίντεο.