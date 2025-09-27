Το 2024, οι νέοι άνθρωποι έφευγαν από το πατρικό τους σπίτι στην ΕΕ στην ηλικία κατά μέσο όρο των 26,2 ετών, ένας αριθμός λίγο χαμηλότερος από τη μέση ηλικία των 26,3 ετών το 2023, ανακοίνωσε χθες η Eurostat. Στη Βουλγαρία, αυτή η ηλικία ανερχόταν σε 28,2 χρόνια το 2024.

Από το 2002, η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμάνθηκε μεταξύ ενός χαμηλού 26,1 ετών το 2019 και ενός υψηλού 26,8 ετών το 2006.

Ο υψηλότερος μέσος όρος ηλικιών των παιδιών που φεύγουν από το πατρικό τους, στα 30 έτη ή υψηλότερα, καταγράφηκε στην Κροατία (31,3 χρόνια), τη Σλοβακία (30,9 χρόνια), Ελλάδα (30,7 χρόνια), Ιταλία (30,1 έτη) και Ισπανία (30 έτη). Αντιθέτως, ο χαμηλότερος μέσος όρος καταγράφεται στη Φινλανδία (21,4 χρόνια), τη Δανία (21,7 χρόνια) και τη Σουηδία (21,9 χρόνια).

Η ηλικία των 28,2 ετών της Βουλγαρίας το 2024 είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο του 2023, των 30 ετών, που επίσης είχε μειωθεί σε σύγκριση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους, των 30,3 ετών.

Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόστος στέγασης πρωταγωνιστεί στον δημόσιο διάλογο, τα στοιχεία καταδεικνύουν πως οι νέοι άνθρωποι επηρεάζονται περισσότερο από τις στεγαστικές δαπάνες. Το 2024, το 9,7% των νέων ανθρώπων (ηλικίας 15-29 ετών) στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά που ξόδευαν το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός τους στη στέγαση, ενώ το ίδιο ποσοστό για τον συνολικό πληθυσμό ανερχόταν σε 8,2%.

Στη Βουλγαρία, το ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης με δαπάνες στέγασης ανέρχεται σε 8% για το σύνολο του πληθυσμού σε σύγκριση με 7,7% για τους νέους ανθρώπους.