Κατά την παρέμβασή του στη βουλή της Ρώμης, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του, μετά τη φρεγάτα Fasan, αποφάσισε την αποστολή και του πολεμικού πλοίου Alpino για την προστασία των πολιτών που συμμετέχουν στην ανθρωπιστική αποστολή Global Sumud Flottilla, με προορισμό τη Γάζα.

Ο Κροζέτο πρόσθεσε ότι «η Ιταλία δεν έχει την πρόθεση να στείλει πλοία για να κάνει πόλεμο σε μια φίλη χώρα» ενώ, με αναφορά στην επίθεση με drone που δέχθηκε η αποστολή, υπογράμμισε ότι «η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με τον σαφέστερο τρόπο τα όσα συνέβησαν, διότι τέτοιου είδους γεγονότα είναι πέρα για πέρα απαράδεκτα».

«Το κλίμα προκαλεί ανησυχία. Και εμείς δεν είμαστε σε θέση, βγαίνοντας από τα διεθνή χωρικά ύδατα και εισερχόμενοι στον χώρο ενός Κράτους (σ.σ.: του Ισραήλ) να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Θα ήθελα αυτό να γίνει σαφές. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πράξη ελευθερίας, όταν η ελευθερία αυτή εισέρχεται σε μια άλλη χώρα και μπορεί να θεωρηθεί εχθρική πράξη. Παρά το ότι η άσκησή πίεσής μας επί της χώρας αυτής είναι αδιάκοπη, κάθε συνέπεια πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και εμείς πρέπει να την αποφύγουμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.