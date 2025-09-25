Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να βρεθεί στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, φέρνοντας μαζί του μια σειρά συμφωνιών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, η σημερινή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για να αγοράσει η Τουρκία τα πάντα, από μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin Corp. και αεροσκάφη της Boeing Co. έως υγροποιημένο φυσικό αέριο αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μια δεύτερη ευκαιρία

Το Bloomberg εξηγεί πως ο Ερντογάν βλέπει τη συνάντηση ως μια ευκαιρία για την αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών που στο παρελθόν έχουν κλονιστεί από τις αγορές ρωσικών όπλων, τις διπλωματικές διαμάχες και τους δασμούς ως αντίποινα. Η Τουρκία εξακολουθεί να εξαρτάται από την αμερικανική στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη για να διατηρήσει την περιφερειακή της επιρροή, και οι επενδυτές θεωρούν τον ρόλο της χώρας σε μια δυτική συμμαχία κρίσιμο για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Μέσης Ανατολής.

Οι προσδοκίες για μια «απόψυξη» των σχέσεων με την Ουάσινγκτον έχουν ενισχύσει τις τουρκικές αγορές, σύμφωνα με το Bloomberg, με το δημόσιο χρέος και τις μετοχές να αυξάνονται από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ερντογάν που θέλει να υπογραμμίσει τη δέσμευσή του στη θέση της Τουρκίας στη Δυτική συμμαχία, καθησύχασε τους διεθνείς επενδυτές εγκαταλείποντας τις ανορθόδοξες οικονομικές πολιτικές του και διορίζοντας τον πρώην στρατηγικό αναλυτή της Merrill Lynch, Μεχμέτ Σιμσέκ, ως υπουργό Οικονομικών. Η καλλιέργεια μιας στενής σχέσης με τον Λευκό Οίκο φαίνεται να είναι το κλειδί για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις τουρκικές αγορές, μέχρις ότου ο πληθωρισμός -που τώρα βρίσκεται πάνω από 30%- να τεθεί υπό έλεγχο και η χώρα ανασυγκροτήσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα για να αντέξει τις αναταραχές.

Οι συμφωνίες

Το Bloomberg αναφέρει πως το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών μάλλον θα αφορά την αεροπορία. Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως η Boeing και η Lockheed Martin ενδέχεται να δουν παραγγελίες έως και 250 εμπορικών αεροσκαφών μαζί με επιπλέον μαχητικά F-16.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει πιθανότητα να επιλυθεί το μακροχρόνιο αδιέξοδο σχετικά με τα αεροσκάφη stealth F-35. Η Τουρκία ήταν ένας από τους αρχικούς εταίρους στην ανάπτυξη του πιο προηγμένου πολεμικού αεροσκάφους της Lockheed, αλλά αποκλείστηκε από το πρόγραμμα μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Αυτή η αγορά είχε ως αποτέλεσμα κυρώσεις του Κογκρέσου, γνωστές ως CAATSA, που στόχευαν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, η Άγκυρα, που έχει αρνηθεί να εγκαταλείψει τους S-400, όπως απαίτησε η Ουάσινγκτον, ελπίζει τώρα ότι ένας συμβιβασμός αναφορικά με την ανάπτυξή τους θα μπορούσε να ανοίξει ξανά την πόρτα για την αγορά 40 αεροσκαφών F-35.

Την Τετάρτη, η Τουρκία ανακοίνωσε μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Mercuria Energy Group Ltd και Woodside Energy Group Ltd για την αγορά περίπου 76 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου σε μορφή ΥΦΑ, κυρίως από εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ.

Το Bloomberg αναφέρει πως οι αποστολές φυσικού αερίου και οι συμφωνίες άμυνας θα ενισχύσουν το διμερές εμπόριο, το οποίο και οι δύο χώρες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να τριπλασιάσουν σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν πως διαφορές στις περιφερειακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της ανοιχτής κριτικής του Ερντογάν προς τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ, αποτελούν απειλή για την επανεκκίνηση που επιδιώκει ο Ερντογάν και ενδέχεται να μην του επιτρέψουν να επιτύχει μακροπρόθεσμη σταθερότητα στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις μέσω οικονομικών παραχωρήσεων.