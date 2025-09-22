Μια παγκόσμια διπλωματική αναταραχή αναμένεται να προκαλέσει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, καθώς το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο αντιποίνων με προσάρτηση εδαφών στη Δυτική Όχθη.

Η βρετανική εφημερίδα Guardian αναφέρει πως πρόκειται για μια κίνηση που θα εντείνει την αντιπαράθεση με την Ευρώπη, θα διευρύνει το ρήγμα με τα αραβικά κράτη και θα απομακρύνει περαιτέρω τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους σε όλο τον κόσμο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί την υποστήριξή της προς τον Νετανιάχου και το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.

Η προειδοποίηση της Ουάσιγκτον

Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει τους συμμάχους της πριν από την ανακοίνωση της Κυριακής ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει «συμβολικά» και οι ανώτεροι αξιωματούχοι γνώριζαν πως η αντίδραση του Ισραήλ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών του Αβραάμ, που αποσκοπούσαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων Ισραήλ – αραβικών κρατών και πλέον βρίσκονται υπό κατάρρευση.

Ταυτόχρονα, ο Guardian υπογραμμίζει πως η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ σε θέματα πληροφοριών θα αυξήσει τις εντάσεις σε μια εποχή που οι εταίροι βρίσκονται ήδη σε διαμάχη για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και για διμερή ζητήματα όπως οι δασμοί.

Σε ανοιχτή επιστολή, ανώτεροι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες προειδοποίησαν τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και τον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπάνεζ, την Κυριακή ότι «η συνέχιση της αναγνώρισης θα φέρει τη χώρα σας σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και μπορεί να προκαλέσει τιμωρητικά μέτρα ως απάντηση».

Πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ;

Αυτό που παραμένει ασαφές είναι εάν οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν ενεργά την απάντηση του Ισραήλ -συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής κατάληψης τμημάτων της Δυτικής Όχθης– ή εάν η κυβέρνηση Τραμπ απλώς θα συμφωνήσει να μην σταθεί εμπόδιο στον Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ φαίνεται όλο και περισσότερο να έχει την πρωτοβουλία στη σχέση του με τις ΗΠΑ.

Μέλη της δεξιάς κυβέρνησης του Νετανιάχου έχουν ήδη παρουσιάσει ένα μαξιμαλιστικό σχέδιο για την προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης ως απάντηση, αποκόπτοντας τα υπόλοιπα παλαιστινιακά εδάφη μεταξύ τους.

Ο Guardian εξηγεί πως μια τέτοια κίνηση θα εξόργιζε αραβικές χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης «κόκκινη γραμμή» και θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση των διπλωματικών δεσμών μόλις πέντε χρόνια αφότου αναγνώρισαν επίσημα το Ισραήλ μαζί με το Μπαχρέιν.

Ταυτόχρονα, θα αύξανε επίσης την υποστήριξη για νέες κυρώσεις και δασμούς στην ΕΕ, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Βρυξελλών, την ίδια στιγμή που η βρετανική εφημερίδα αναφέρει πως οι ΗΠΑ φέρεται να σχεδιάζουν να πουλήσουν όπλα αξίας σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (4,5 δισεκατομμύρια λίρες) στο Ισραήλ.

Στην ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο Στάρμερ δήλωσε ότι ο στόχος ήταν να «αναβιώσει η ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών». Ωστόσο, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ευθέως πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος». Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, μάλιστα, δήλωσε πως η χώρα του θα ανταποδώσει για την ανακοίνωση της Κυριακής.