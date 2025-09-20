Μια μαύρη αρκούδα καταγράφηκε σε βίντεο να περιπλανιέται στους διαδρόμους καταστήματος στο Νιου Τζέρσεϊ και δάγκωσε μια ηλικιωμένη γυναίκα, προτού τελικά θανατωθεί.

Το θηλυκό ζώο κινήθηκε με αυτοπεποίθηση μέσα στο κατάστημα στο Βέρνον γύρω στις 4 το απόγευμα της Τρίτης.

Συμπεριφερόταν περίεργα και επιτέθηκε σε ανθρώπους και ζώα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες ότι μπορεί να ήταν άρρωστο.

Κάτοικοι κατάφεραν να το παρασύρουν έξω, ενώ η αστυνομία προσπάθησε να το διώξει πίσω στο δάσος με πλαστικές σφαίρες, αλλά η αρκούδα συνέχισε να επιστρέφει.

Η Κριστίν Φλορ, που εργάζεται σε διπλανό κατάστημα και είδε το ζώο να πεθαίνει, δήλωσε ότι ένιωσε συντετριμμένη: «Δακρύζω τώρα που το σκέφτομαι. Ρώτησα τον αστυνομικό – ήταν απλώς αναισθητικό ή χρειάστηκε να τον πυροβολήσετε; Και μου είπε: έπρεπε να τον πυροβολήσουμε. Τότε άρχισα να κλαίω».

Στο βίντεο, η αρκούδα πλησιάζει αργά την κάμερα, ενώ ο Σον Κλάρκιν, που κατέγραψε το στιγμιότυπο, ακούγεται να λέει: «Αυτό δεν είναι καλό».

Το ζώο φάνηκε να ακολουθεί τον μεσίτη, ενώ τρομοκρατημένοι περαστικοί ακούγονται στο βάθος. Η αρκούδα περνάει μπροστά από ράφια με απορρυπαντικά, τρόφιμα και κατεψυγμένα προϊόντα.

Ο Κλάρκιν την προσφωνεί: «Τι κάνεις, φίλε; Είσαι ένας τεράστιος, επικίνδυνος τύπος».

Η αρκούδα είχε ήδη δαγκώσει στο πόδι μια 90χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και είχε επιτεθεί σε έναν Γερμανικό Ποιμενικό.

«Από εδώ, από εδώ», ακούγεται να της λέει. «Συνέχισε να έρχεσαι».

Η αρκούδα έδειχνε να ακολουθεί τις κινήσεις του, ενώ εκείνος έψαχνε την έξοδο. «Πού είναι η πόρτα;» φώναξε σε μια στιγμή αγωνίας.

Όταν κατάφερε να τη βγάλει έξω, προσπάθησε να την οδηγήσει στην ελευθερία λέγοντας: «Ελευθερία, φίλε, ελευθερία. Πήγαινε, τρέξε!».

Λίγο αργότερα, η συμπεριφορά της άλλαξε και ο Κλάρκιν φώναζε: «Μακριά! Φύγετε! Η αρκούδα πεινάει, σίγουρα πεινάει!».

Το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας του Νιου Τζέρσεϊ ερευνά το περιστατικό.

Αργότερα, ο Κλάρκιν σχολίασε ότι η «πραγματική ιστορία» πίσω από το βίντεο δεν ήταν η ίδια η αρκούδα, αλλά οι συνθήκες που την οδήγησαν εκεί. «Ύστερα από δεκαετίες που ο δήμος επέτρεπε να μένουν οι κάδοι απορριμμάτων ανοιχτοί και απροστάτευτοι, βλέπουμε τώρα τις συνέπειες. Όταν οι αρκούδες έχουν εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπινη τροφή, ο πληθυσμός τους αυξάνεται γρήγορα. Αυτό οδηγεί στο ετήσιο κυνήγι, όπου σφάζονται ζώα κάθε ηλικίας, συχνά χωρίς λόγο. Αν περιορίσουμε την πρόσβαση στις τροφές των κάδων, θα δούμε φυσική μείωση των πληθυσμών και μικρότερη ανάγκη για αυτά τα κυνηγία».