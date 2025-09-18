Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ υποχρεώθηκαν να αλλάξουν ελικόπτερο καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου, έπειτα από τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε στο Marine One.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κατά την επιστροφή τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, το ελικόπτερο παρουσίασε «μικρό υδραυλικό πρόβλημα».

Οι πιλότοι, «λόγω υπερβολικής προσοχής», επέλεξαν να το προσγειώσουν σε τοπικό αεροδρόμιο, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Το προεδρικό ζεύγος μετεπιβιβάστηκε άμεσα και με ασφάλεια σε εφεδρικό ελικόπτερο, συνεχίζοντας το ταξίδι του προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ.

Η άφιξή τους καθυστέρησε μόνο για λίγα λεπτά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.