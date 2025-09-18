Κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, καθώς ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την είδηση μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ANI, ενώ η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από τον ισραηλινό στρατό.

Λίγη ώρα πριν, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, είχε απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να παρέμβει:

«Ο Λίβανος καλεί τη διεθνή κοινότητα, και κυρίως τις χώρες υπό την αιγίδα των οποίων επιτεύχθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, να ασκήσουν μέγιστη πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του», δήλωσε σε συνεδρίαση της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας το Ισραήλ για παραβίαση του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η κυβέρνηση της Βηρυτού διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί σε ισχύ το 2006 μετά τον πόλεμο Ισραήλ – Χεζμπολάχ.

Οι περιοχές που χτυπήθηκαν

Σύμφωνα με το ANI, επιδρομές σημειώθηκαν στη συνοριακή πόλη Μάις αλ Τζαμπάλ, στο Ντεμπίν και στο Κφαρ Τιμπνίτ, με αναφορές για καταστροφές σε κατοικίες. Δρόμοι γύρω από το Κφαρ Τιμπνίτ πλημμύρισαν από πολίτες που έσπευσαν να φύγουν μετά την ειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για επικείμενες επιθέσεις.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, είχε προαναγγείλει μέσω ανάρτησής του στα αραβικά ότι ο στρατός «θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του νοτίου Λιβάνου».

Οι πιέσεις και το σχέδιο για τον αφοπλισμό

Το Ισραήλ δηλώνει ότι στοχεύει αποκλειστικά τη Χεζμπολάχ, ενώ ο Λίβανος δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία αλλά και πολιτικούς αντιπάλους της σιιτικής οργάνωσης στο εσωτερικό για τον αφοπλισμό της. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση της Βηρυτού έχει αναθέσει στον λιβανικό στρατό να εκπονήσει σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στον νότιο τομέα της χώρας, εντός τριών μηνών.

Η οργάνωση, από την πλευρά της, προειδοποιεί ότι ακόμα και η συζήτηση περί αφοπλισμού αποτελεί «σοβαρό λάθος», τη στιγμή που οι ισραηλινές επιδρομές συνεχίζονται.

Νεκροί σε επίθεση στη Μπααλμπέκ

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την Τετάρτη τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινό πλήγμα σε αυτοκίνητο στη Μπααλμπέκ, στον ανατολικό Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ