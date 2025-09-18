Η Turning Point USA εκλέγει την Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, ως νέα CEO και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Turning Point USA ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι «εκλέγει ομόφωνα την Έρικα Κερκ ως νέα CEO και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου», μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

The Turning Point Board has unanimously elected Erika Kirk as the new CEO and Chair of the Board.



In prior discussions, Charlie expressed to multiple executives that this is what he wanted in the event of his death. pic.twitter.com/PazORgiHWP — Turning Point USA (@TPUSA) September 18, 2025

«Ο Θεός να ευλογεί την Έρικα, την οικογένεια Κερκ και ολόκληρη την ομάδα της Turning Point USA», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Η Turning Point USA (TPUSA) είναι μια αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί τις συντηρητικές πολιτικές σε γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια. Ιδρύθηκε το 2012 από τους Τσάρλι Κερκ και Μπιλ Μοντγκόμερι.