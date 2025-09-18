Χαμός έγινε στο αλβανικό Κοινοβούλιο, όταν ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γκαζμέντ Μπαρντί, πέταξε χαρτιά και βιβλία προς τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Η ένταση ξέσπασε μετά την απόφαση της πλειοψηφίας να εγκρίνει το κυβερνητικό πρόγραμμα και το νέο υπουργικό συμβούλιο χωρίς συζήτηση στη συνεδρίαση.

Το πρόγραμμα και η σύνθεση της κυβέρνησης έλαβαν 82 ψήφους από τους βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ η αίθουσα βυθίστηκε στο χάος μετά την ομιλία της «υπουργού» Diella, την οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αντισυνταγματική.

Σημειώνεται πως η Diella είναι η πρώτη υπουργός ρομπότ στον κόσμο, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που ορίστηκε υπεύθυνο για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, βουλευτές πέταξαν το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής προς τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, σε συνεδρίαση στην οποία παρουσιάστηκε η Diella, που απευθύνθηκε στη Βουλή μέσω οθόνης.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα ανέφερε ότι η Diella θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.

«Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Ράμα.

Επίσης, απάντησε και η ίδια η Diella: «Με πληγώνει που με αποκαλούν “αντισυνταγματική υπουργό” μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω», είπε.

Ωστόσο, αντί να κατευνάσει τα πνεύματα, αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα βουλευτές να αρχίσουν να χτυπούν τα έδρανα και να φωνάζουν, κατηγορώντας τον Ράμα πως γελοιοποιεί το κοινοβούλίο.