Ιπτάμενα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Κίνα, με το ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες και έναν πιλότο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Η σύγκρουση έγινε στο Changchun Air Show στη βορειοανατολική Κίνα, κατά τη διάρκεια επίδειξης των ιπτάμενων οχημάτων της Xpeng Aeroht, θυγατρικής της Xpeng που κατασκευάζει ηλεκτρικά οχήματα.

Σύμφωνα με το Interesting Engineering τα οχήματα πετούσαν σε κοντινή απόσταση πραγματοποιώντας διάφορους ελιγμούς. Όταν έφτασε η στιγμή να προσγειωθούν, έπρεπε να συγκλίνουν και τότε συγκρούστηκαν.

😱 China! Two Xpeng eVTOL flying cars collided during an air show rehearsal in Changchun, injuring one passenger (now stable). These $280K beasts soar 300-500m high. Future of flight or risky ride? What do you think? 🇨🇳 pic.twitter.com/yW3mkP0CTa — Fahad Naim (@Fahadnaimb) September 17, 2025

Το ένα ιπτάμενο αμάξι κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, αλλά το άλλο συνετρίβη, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες και ο πιλότος του να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί και δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την προσπάθεια κατάσβεσης του οχήματος που λαμπάδιασε.

Flying Car collision in China raised safety concerns for eVTOL Industry for the Urban Air Mobility (UAM) networks while confronting real-world risks.



The flying car collision in Changchun shocked a crowd during an airshow rehearsal on September 16, raising questions on… pic.twitter.com/FdXmJeLtVK — FL360aero (@fl360aero) September 17, 2025

Σημειώνεται, ότι η Xpeng Aeroht ιδρύθηκε το 2013 και αυτοχαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη εταιρεία ιπτάμενων αυτοκινήτων στην Ασία.

Αναπτύσσει αρθρωτά ιπτάμενα αυτοκίνητα, αεροσκάφη tiltrotor και μοντέλα eVTOL, ενώ υπόσχεται πως τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίδειξη, μπορούν να ολοκληρώσουν πέντε ή έξι πτήσεις με μόνο μια φόρτιση.

Από τα μοντέλα που αναπτύσσει, ξεχωρίζει Land Aircraft Carrier, ενώ κάθε μονάδα κοστίζει περίπου 2 εκατομμύρια CNY (281.015 δολάρια ΗΠΑ) και η εταιρεία λέει ότι έχει λάβει περισσότερες από 4.000 παραγγελίες.