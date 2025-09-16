Συγκλονισμένη είναι η Βρετανία μετά την αυτοκτονία ενός ζευγαριού, το οποίο έβαλε τέλος στη ζωή του μετά από ένα τραγικό λάθος της αστυνομίας.

Πιο αναλυτικά, ο Κρεγκ Τζάκσον και η Τσέρι Τέρνερ ήταν μαζί από την ηλικία των 13 ετών και είχαν αρραβωνιαστεί στις αρχές της πανδημίας. Επίσης, ο άνδρας ήταν νεφροπαθής και το 2017 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση, με δότη τον πατέρα του.

Η Daily Mail έγραψε πως η τραγική ιστορία ξεκίνησε το 2022. Τότε, η αστυνομία αναζητώντας έναν εγκληματία έκανε έφοδο στο σπίτι του ζευγαριού και συνέλαβε τον Κρεγκ, ο οποίος φορώντας μόνο το εσώρουχό του οδηγήθηκε στο Τμήμα.

Η αστυνομία την επομένη κατάλαβε το λάθος της, εντούτοις δεν το διόρθωσε, καθώς για την έφοδο είχαν χρησιμοποιηθεί πόροι που έπρεπε να δικαιολογηθούν και σε αντίθετη περίπτωση οι αστυνομικοί θα αντιμετώπιζαν κυρώσεις.

Έτσι, για δύο μήνες τον έστειλαν στη φυλακή, μέχρι που αποφυλακίστηκε απροειδοποίητα μια μέρα, καθώς επί της ουσίας δεν υπήρχε κάποια κατηγορία.

Παρά τα αδιάσειστα στοιχεία που είχε στα χέρια του για να δικαιωθεί στα δικαστήρια, η μοίρα του επιφύλαξε μια τραγική εξέλιξη. Η Τσέρι δεν ξεπέρασε ποτέ το σοκ, αντιθέτως πάθαινε κρίσεις πανικού κάθε φορά που άκουγε σειρήνα, έβλεπε περιπολικό ή αστυνομικό, ακόμη κι αν ήταν σε κάποια ταινία.

Επτά μήνες μετά τη σύλληψη του αγαπημένου της, η γυναίκα αυτοκτόνησε και έκτοτε ο Κρεγκ αποφάσισε ότι δεν είχε νόημα να ζει.

Διέκοψε λοιπόν τη θεραπεία για τη νεφροπάθεια με στόχο να πεθάνει, κάτι που συνέβη πριν λίγες μέρες.

Η μητέρα του μιλώντας σε βρετανικά ΜΜΕ δήλωσε: «“Μαμά, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Τσέρι, ήταν η ζωή μου”. Αυτό έλεγε το παιδί μου όσο το παρακαλούσα να συνεχίσει τις θεραπείες… Αυτοκτόνησε με αυτό τον τραγικό τρόπο».

Σύμφωνα με την Daily Mail, λίγο μετά τη δεύτερη τραγική αυτοκτονία και πριν γίνει γνωστή, δικαστήριο στο Τάινσαιντ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αστυνομία έφταιγε για την αυτοκτονία της Τσέρι. Ήταν όμως πλέον αργά.