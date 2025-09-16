Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα πάνω από 3.500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και σχεδόν 190 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

«Υπήρξαν επίσης προκλήσεις κατά των εταίρων μας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρόκειται ακριβώς για το είδος της αεροπορικής τρομοκρατίας για την οποία η Ουκρανία ζητεί κοινή άμυνα –ώστε κανένας να μην χρειάζεται να επιστρατεύει μαχητικά αεροσκάφη εσπευσμένα και να αισθάνεται την πίεση της Ρωσίας στα σύνορά του», σημείωσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Νέος συναγερμός για επίθεση από ρωσικά drones σήμανε το Σάββατο στην Πολωνία, μετά τον εντοπισμό σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters, πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα, προκειμένου, αν κριθεί απαραίτητο, να υπερασπιστούν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ταυτόχρονα, δόθηκε εντολή να κλείσει, για λόγους ασφαλείας, το αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία ενώ σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας ακούστηκαν προειδοποιητικές σειρήνες.

Μετά από ανάρτηση του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τούσκ, έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει για παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Πηγή: ΑΠΕ