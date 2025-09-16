Η Μπραζίλια γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη εκδώσει θεωρήσεις διαβατηρίων για τα μέλη της αντιπροσωπείας της, τα οποία σκοπεύουν να πάρουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, γεγονός που συμβαίνει εν μέσω σοβαρών εντάσεων στις διμερείς σχέσεις. .

Η ένταση στη σχέση αυτή βρίσκεται στα ύψη, εξαιτίας της ετυμηγορίας στη δίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας. Σε αντίποινα για το ότι δικάστηκε – και καταδικάστηκε σε βαριά ποινή κάθειρξης – ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, σύμμαχός του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς 50% σε μέρος των βραζιλιάνικων προϊόντων που εξάγονται στην αμερικανική αγορά.

«Η αμερικανική κυβέρνηση μας ενημέρωσε ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη βίζες», ότι «βρίσκονται υπό επεξεργασία», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Μαχτσέλου Μαχότα Βιέγκας, διευθυντής του τμήματος διεθνών οργανισμών στο υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας.

Ο διπλωμάτης σημείωσε πως οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίων θα αποτελούσε «παραβίαση της νομοθεσίας».

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τον αριθμό των θεωρήσεων διαβατηρίων που ζητήθηκαν, διαβεβαίωσε πως είναι σίγουρος ότι το ζήτημα θα έχει διευθετηθεί εντός των αναγκαίων προθεσμιών.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, έκρινε «ανησυχητική» την καθυστέρηση, όμως επίσης τόνισε πως υπάρχει «ακόμη χρόνος» για να χορηγηθούν οι βίζες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε χθες μιλώντας στο Fox News ότι θα ληφθούν άμεσα νέες κυρώσεις σε βάρος της Βραζιλίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Θα γίνουν ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας για τα επόμενα μέτρα που έχουμε την πρόθεση να λάβουμε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά από την Ιερουσαλήμ.

Την περασμένη εβδομάδα, το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο (STF) καταδίκασε τον κ. Μπολσονάρου να εκτίσει ποινή 27 χρόνων κάθειρξης για την εμπλοκή του σε απόπειρα πραξικοπήματος.

Πριν καν από την απαγγελία της ετυμηγορίας αυτής, οι αρχές στην Ουάσιγκτον ακύρωσαν τις βίζες δικαστών και υπουργού της κεντροαριστερής κυβέρνησης του προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Πηγή: ΑΠΕ