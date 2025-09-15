Συμφωνία για το TikTok επιτεύχθηκε, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, χωρίς να κατονομάσει την εταιρεία.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Η μεγάλη εμπορική συνάντηση στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας πήγε πολύ καλά! Θα ολοκληρωθεί σύντομα. Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια “συγκεκριμένη” εταιρεία την οποία οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Η «συγκεκριμένη εταιρεία» στην οποία αναφέρεται ο Τραμπ είναι, προφανώς, το TikTok, η κινεζική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε απειλήσει στο παρελθόν με απαγόρευση της πλατφόρμας στις ΗΠΑ, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας και τονίζοντας ότι τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών μπορούσαν να καταλήξουν στα χέρια των κινεζικών Αρχών. Για μήνες διεξάγονταν συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί λύση, με σενάρια που περιλάμβαναν πώληση ή μερική εξαγορά των δραστηριοτήτων της εφαρμογής από αμερικανικές εταιρείες.

Η νέα ανακοίνωση του Τραμπ δείχνει ότι επήλθε συμφωνία που διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που, όπως τόνισε ο ίδιος, «οι νέοι ήθελαν πολύ να» γίνει.