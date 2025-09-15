Απελπισμένος αλλά αποφασισμένος να βρει δουλειά, ο 25χρονος Σαμ Ραμπίνοβιτς από τη Φλόριντα αποφάσισε να αφήσει κατά μέρος τα κλασικά βιογραφικά και να δοκιμάσει μια πιο… θεαματική μέθοδο. Αφού έστειλε πάνω από 1.000 αιτήσεις χωρίς ανταπόκριση, ο απόφοιτος του Florida Atlantic University πήρε μια αυτοσχέδια πινακίδα και περπάτησε μπροστά από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να ζητιανέψει μια θέση στη Wall Street, όπως αναφέρει η nypost.

Το χαρτόνι έγραφε: «Δοκίμασα LinkedIn. Δοκίμασα Email. Τώρα δοκιμάζω τη Wall Street. Ψάχνω για πρακτική ή δουλειά αρχικού επιπέδου στη χρηματοοικονομική/στο trading. Αφοσιωμένος. Πεινασμένος. Έτοιμος να δουλέψω».

«Ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι μια μέρα και μου ήρθε η ιδέα να κουβαλήσω μια πινακίδα στη Wall Street ζητώντας δουλειά. Και το έκανα πράξη», είπε ο Ραμπίνοβιτς στη New York Post από το σπίτι του στο Μπόκα Ρατόν.

Ο νεαρός αποφοίτησε τον Μάιο του 2022 με πτυχίο στα χρηματοοικονομικά, αλλά έκτοτε δεν κατάφερε να βρει θέση εργασίας. «Έκανα αίτηση σε δεκάδες πρακτικές σε JP Morgan, Citibank, παντού», είπε, εξηγώντας ότι το όνειρό του είναι «οτιδήποτε σχετίζεται με το χρηματιστήριο». Όπως παραδέχθηκε, η αποτυχία τον γέμισε φόβο, άγχος και κατάθλιψη, ενώ τα χρήματά του τελείωναν.

Πώς πήρε την απόφαση να διεκδικήσει πιο δυναμικά μια θέση

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη για έναν γάμο το Σαββατοκύριακο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, αποφάσισε να πάρει την τύχη στα χέρια του. Η κίνηση έπιασε τόπο. Ένας εταίρος σε εταιρεία IPO τον πρόσεξε, τον πλησίασε και του ζήτησε να μιλήσουν.

«Μου είπε ότι κάποτε και σε εκείνον κάποιος του έδωσε μια ευκαιρία και είδε σε μένα μια καλή ιστορία», θυμάται ο Ραμπίνοβιτς. Ο επιχειρηματίας μάλιστα τον κάλεσε στο γραφείο του. «Ήταν σαν όνειρο, όλες αυτές οι οθόνες με στατιστικά και δείκτες. Ένιωσα ότι βρέθηκα ακριβώς εκεί που ήθελα».

Είχε μάλιστα μια σύντομη συνέντευξη και έφυγε με αισιοδοξία: «Στο μυαλό μου σκεφτόμουν, ‘πήρα τη δουλειά!’». Ωστόσο, όπως εξήγησε, μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση και προτίμησε να μην αποκαλύψει το όνομα της εταιρείας για να μην «θέσει σε κίνδυνο την ευκαιρία». Παρ’ όλα αυτά, παραμένει βέβαιος: «Θα πάρω αυτή τη δουλειά», δήλωσε με αποφασιστικότητα.

Ο Ραμπίνοβιτς κατέγραψε την εμπειρία του σε βίντεο στο Instagram, τα οποία συγκέντρωσαν πάνω από 250.000 προβολές.

Η ιστορία του έρχεται σε μια περίοδο που η αμερικανική αγορά εργασίας δείχνει σημάδια κόπωσης. Τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν μόλις 22.000 νέες θέσεις, πολύ λιγότερες από τις 73.000 του Ιουνίου και αρκετά κάτω από τις 75.000 που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics.