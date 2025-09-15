Μια εφημερίδα του Λονγκ Άιλαντ αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη την Κυριακή για ένα πολιτικό σκίτσο σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, το οποίο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ως «αηδιαστικό» και ότι εκείνοι που το έφτιαξαν είναι «αναίσθητοι».

Η «Newsday» παραδέχτηκε ότι δεν έπρεπε ποτέ να είχε δημοσιεύσει το σκίτσο, το οποίο εμφανίστηκε στο φύλλο του Σαββάτου και απεικόνιζε μια άδεια καρέκλα με λεκέ από αίμα μέσα σε μια σκηνή με τις επιγραφές «Charlie Kirk» και «Prove Me Wrong» (Απόδειξέ μου ότι κάνω λάθος).

Ένα βέλος έδειχνε προς το κάθισμα, με τη λεζάντα «Turning Point USA», που είναι το όνομα της συντηρητικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης στην οποία ήταν συνιδρυτής ο Κερκ, σύμφωνα με τη New York Post.

Το επίμαχο σκίτσο, που σχεδίασε ο σκιτσογράφος και υποψήφιος για Πούλιτζερ «Chip Bok», προκάλεσε γρήγορα οργή.

Newsday forced to apologize for ‘vile’ Charlie Kirk political cartoon after igniting call for boycott: ‘Crossed a line’ https://t.co/0biyDKQRb1 pic.twitter.com/N4vp9RL9nx — New York Post (@nypost) September 15, 2025

«Η Newsday -η μόνη ημερήσια εφημερίδα του Λονγκ Άιλαντ- ξεπέρασε τα όρια. Με τη δημοσίευση ενός αηδιαστικού σκίτσου για την πολιτική δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, η εφημερίδα χλεύασε την τραγωδία, υποκίνησε τον διχασμό και έριξε λάδι στη φωτιά της πολιτικής βίας», δήλωσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της κομητείας Suffolk, Τζέσι Γκαρσία.

«Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι μια απερίσκεπτη, κομματική επίθεση που κατηγορεί το θύμα, φιμώνει την ελευθερία του λόγου και ντροπιάζει όλα όσα θα έπρεπε να πρεσβεύει αυτή η χώρα», πρόσθεσε.

Ο Γκαρσία απαίτησε άμεσα από την εφημερίδα να αφαιρέσει το σκίτσο από όλες τις πλατφόρμες της, να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Bok και να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Κερκ και τους αναγνώστες της Newsday.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Bok -ο οποίος έχει δημοσιεύσει σκίτσα σε εφημερίδες όπως τις Chicago Tribune, Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, Time και Newsweek- δεν είναι υπάλληλος της Newsday. Το σκίτσο που δημοσιεύθηκε ήταν μια ιδιότυπη δημοσίευση, δηλαδή αγοράστηκε ή παραχωρήθηκε στην εφημερίδα για δημοσίευση.

«Μέχρι να ληφθούν αυτά τα μέτρα, καλούμε τους διαφημιστές και τους συνδρομητές να μποϊκοτάρουν τη Newsday. Μην στηρίζετε μια έκδοση που κανονικοποιεί το μίσος και θέτει ζωές σε κίνδυνο», δήλωσε ο Γκαρσία οργισμένα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Nassau, Μπρους Μπλέικμαν, έσπευσε επίσης να καταδικάσει την ημερήσια εφημερίδα του Λονγκ Άιλαντ λόγω του «απαράδεκτου και αηδιαστικού» σκίτσου.

«Το ασυνείδητο σκίτσο της Newsday που υποτιμά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι τόσο εξωφρενικό και αηδιαστικό, που σοκάρει ακόμα και όσους από εμάς είχαμε καταλάβει εδώ και καιρό ότι η Newsday έχει εγκαταλείψει κάθε πρόσχημα αντικειμενικότητας», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Ακυρώστε τη Newsday!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Κερκ, 31 ετών, είχε μόλις απαντήσει σε ερώτηση για τις μαζικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν από διεμφυλικά άτομα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν δέχτηκε μία σφαίρα.

Ο συντηρητικός σχολιαστής φάνηκε να σφαδάζει από τον πόνο και να πιάνει τον λαιμό του, καθώς ακούστηκε ο πυροβολισμός, με το πλήθος των χιλιάδων παρευρισκόμενων να πανικοβάλλεται, όπως φαίνεται σε δραματικό βίντεο από το γεγονός.

Ο φερόμενος ως δράστης αναγνωρίστηκε την Παρασκευή ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ένας 22χρονος φοιτητής στη Γιούτα, ο οποίος φέρεται να είχε γράψει πάνω σε σφαίρα: «Έλα, φασίστα! Πιάσε!».

Η Newsday εξέδωσε απολογία την Κυριακή μετά το κύμα κατακραυγής για το σκίτσο, αποσύροντας την εικόνα από τις ψηφιακές της πλατφόρμες.

«Το Σάββατο, η Newsday δημοσίευσε ένα σκίτσο που αναφερόταν στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, το οποίο ήταν αναισθησία και προσβλητικό», έγραψε η εφημερίδα στην απολογία της.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για αυτό το λάθος και ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ και από όλους. Κ κάναμε ένα σοβαρό σφάλμα στην κρίση μας. Το σκίτσο έχει αφαιρεθεί από όλες τις ψηφιακές μας πλατφόρμες».

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Bok χρησιμοποίησε το όνομα της οργάνωσης Turning Point USA και το θέμα της εκδήλωσης του Κερκ («Prove Me Wrong») για να υπονοήσει ότι η δολοφονία του ίσως αποτελέσει σημείο καμπής για την επούλωση του εθνικού διχασμού.

«Η εικόνα ήταν ακατάλληλη και δεν έπρεπε ποτέ να είχε δημοσιευτεί στη Newsday», πρόσθεσε η εφημερίδα.

Λίγες ώρες πριν από την πλήρη απολογία, η Newsday είχε απλώς αναρτήσει: «Η Newsday ζητά συγγνώμη για το σκίτσο σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Ορισμένοι πολιτικοί αποδέχτηκαν την απολογία της εφημερίδας, ενώ άλλοι δεν ήταν τόσο πρόθυμοι να τη συγχωρήσουν.

«Σήμερα, λίγο περισσότερο από 19 ώρες μετά τη δήλωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της κομητείας μας, με την οποία καταδικάζουμε αυτό το ντροπιαστικό πολιτικό σκίτσο, η Newsday αναγνώρισε δημόσια το λάθος της, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Κερκ, τους αναγνώστες της και το ευρύτερο κοινό και αφαίρεσε το σκίτσο από τις πλατφόρμες της», ανέφερε ο Γκαρσία μετά την απολογία.

«Εκ μέρους των Ρεπουμπλικανικών Επιτροπών της κομητείας Suffolk και Brookhaven, αποδεχόμαστε αυτήν την απολογία. Αναγνωρίζουμε ότι το να αναλάβεις την ευθύνη για ένα τόσο σοβαρό σφάλμα δεν είναι εύκολο και ελπίζουμε αυτή η στιγμή να αποτελέσει υπενθύμιση για κάθε αίθουσα σύνταξης στην Αμερική ότι τα λόγια και οι εικόνες έχουν σημασία».

Ωστόσο, κάποιοι αναγνώστες παρέμειναν απογοητευμένοι από το περιστατικό: «Πώς μπορείτε να είστε εντάξει έπειτα κάτι τέτοιο;» έγραψε ένας χρήστης.