Οι φερόμενες επιθέσεις ρωσικών drones στην Πολωνία θεωρούνται ευρέως ως μέρος μιας στρατηγικής «σαλαμοποίησης», που έχει στόχο να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Δύσης.

Η «σαλαμοποίηση», σε γεωπολιτικούς όρους, αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία μια δύναμη προχωρά βήμα-βήμα σε μικρές, σταδιακές κινήσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση χωρίς να προκαλεί μια μεγάλη αντίδραση.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγεται ότι χρησιμοποιεί συχνά αυτή την τακτική για να διερευνήσει τα όρια του αμυντικού συνασπισμού του ΝΑΤΟ, με αναλυτές να επικαλούνται ως παραδείγματα την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, τη «σιωπηλή» προώθηση των ρωσικών συνόρων μέσα στη Γεωργία και βέβαια την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Η πρωτοφανής παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Μόσχα θεωρείται ακόμη ένα παράδειγμα αυτής της στρατηγικής.

Η εισβολή drones στην Πολωνία

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι απογείωσε δικά της και νατοϊκά αεροσκάφη για να καταρρίψουν μερικά από τα 19 ρωσικά drones που εισήλθαν στον εναέριό της χώρο. Ήταν η πρώτη τέτοια περίπτωση από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι δυτικοί σύμμαχοι έσπευσαν να καταδικάσουν αυτό που χαρακτήρισαν «εσκεμμένη πρόκληση», ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σχεδιάσει να πλήξει στόχους στην Πολωνία. Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια, απορρίπτοντας τις ανακοινώσεις της Πολωνίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών ως «τίποτα το νέο».

Ο Benjamin Godwin, εταίρος στη συμβουλευτική εταιρεία κινδύνου PRISM Strategic Intelligence, είπε ότι είναι ξεκάθαρο πως η στρατηγική της Ρωσίας είναι να «τσιγκλάει» και να δοκιμάζει τη Δύση.

Ένα από τα προβλήματα για το ΝΑΤΟ, τόνισε, είναι ότι εδώ και καιρό είναι φανερό πως η συμμαχία δεν επιθυμεί άμεση στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία. Αυτό, κατά τον Godwin, έχει δημιουργήσει μια «ασύμμετρη» κατάσταση υπέρ της Μόσχας.

«Έχουμε δει παραβιάσεις, για παράδειγμα στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, αυτή την εισβολή στην Πολωνία, και ηλεκτρονικό πόλεμο σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε στο CNBC. «Η Ρωσία μπορεί έτσι να κλιμακώνει με αυτούς τους ‘σαλαμοποιημένους’ τρόπους, και μέχρι στιγμής το ΝΑΤΟ έχει αποδειχθεί ανίκανο να απαντήσει αποτελεσματικά για να σταματήσει αυτές τις ενέργειες».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αξιολόγηση για την παραβίαση της Πολωνίας, προσθέτοντας πως εντυπωσιάστηκε από την αντίδραση των συμμάχων.

Τακτικές δοκιμής

Μετά το περιστατικό, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν ενίσχυση της άμυνας στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης, προανήγγειλαν το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων και συγκάλεσαν έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Παρασκευή.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι μόνο μια ισχυρή πολιτική και στρατιωτική απάντηση μπορεί να αποτρέψει τον Πούτιν.

Ο Godwin κάλεσε το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τη στάση άμυνας που τηρεί και τα μέσα που αναπτύσσει στο ανατολικό του μέτωπο.

Η Oksana Nechyporenko, ανώτερη ερευνήτρια στο Atlantic Council, προειδοποίησε ότι όσο πιο «ήπια» είναι η αντίδραση της Δύσης στις παραβιάσεις, τόσο πιο σκληρό θα είναι το επόμενο πλήγμα.

«Οι Ουκρανοί λένε εδώ και χρόνια ότι ο Πούτιν δεν πολεμά μόνο την Ουκρανία, αλλά τη Δύση και κυρίως την Ευρώπη», τόνισε. «Χρησιμοποιεί συνεχώς τη στρατηγική του σαλαμιού: δοκιμάζει κάτι ακραίο, περιμένει την αντίδραση, κι αν δεν υπάρξει, προχωράει παρακάτω».

Τούσκ προς Τραμπ: Δεν ήταν λάθος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αμφίσημη απάντηση στην πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Τι γίνεται με τη Ρωσία που παραβιάζει τον πολωνικό εναέριο χώρο με drones; Ξεκινάμε!» έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να επεκταθεί.

Στη συνέχεια, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ανέφερε πως «μπορεί να ήταν λάθος», αλλά πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση, δεν είναι χαρούμενος με την κατάσταση».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τούσκ, απάντησε την Παρασκευή με ανάρτηση: «Θα θέλαμε κι εμείς να ήταν λάθος η επίθεση drone στην Πολωνία. Αλλά δεν ήταν. Και το ξέρουμε».

Ο Τραμπ έχει ζητήσει στο παρελθόν από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως 100% στην Κίνα και την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ώστε να στερήσει από τη Ρωσία σημαντικούς πόρους που χρηματοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν.