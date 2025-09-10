Μια ληστεία που εξελίχθηκε σε άγρια δολοφονία έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, και όχι μόνο, όταν μια συνταξιούχος καθηγήτρια κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου του Όμπερν σύρθηκε μέσα σε δάσος και μαχαιρώθηκε θανάσιμα κοντά στο πανεπιστημιακό campus της Αλαμπάμα.

Στόχος της επίθεσης ήταν η 59χρονη Τζούλι Γκαρντ Σνούελ, ενώ έκανε τον πρωινό της περίπατο στο Πάρκο Κίσελ, το Σάββατο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα κεντρικά μονοπάτια του πάρκου, το οποίο αποτελεί έναν εκτεταμένο χώρο πράσινου. Η γυναίκα είχε πάει στο σημείο για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, όταν ο ληστής τη χτύπησε, την έσυρε μέσα στο δάσος του πάρκου και τη μαχαίρωσε μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο σκύλος της έπειτα από το περιστατικό έμεινε δίπλα στο σώμα της και βρέθηκε σώος και αβλαβής, σύμφωνα με το CBS News.

Η Αστυνομία του Όμπερν συνέλαβε τον 28χρονο κάτοικο του Μοντγκόμερι, Χάρολντ Ρασάντ Ντάμπνι, για τη δολοφονία της 59χρονης. Κατηγορείται για δύο αδικήματα ανθρωποκτονίας, καθώς και για απαγωγή και ληστεία. Μετά την επίθεση, ο δράστης φέρεται να έκλεψε το φορτηγό της Σνούλε, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή, προκειμένου να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

«Η ομότιμη καθηγήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής, Τζούλι Γκαρντ Σνούελ, DVM, Ph.D., δολοφονήθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στο πάρκο Κίσελ στο Όμπερν της Αλαμπάμα. Η κοινότητα του Πανεπιστημίου του Όμπερν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της δρ Σνούελ για την τραγική τους απώλεια», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του. «Ήταν μια αγαπητή εκπαιδευτικός, μέντορας και συνάδελφος, η αφοσίωση της οποίας στους φοιτητές και το πάθος της για την κτηνιατρική άφησαν παρακαταθήκη στο Όμπερν».

We are grieving the heartbreaking loss of Dr. Julie Gard Schnuelle, professor emerita and 1996 alumna of our DVM… Posted by Auburn University College of Veterinary Medicine on Monday, September 8, 2025

Η Αστυνομία του Όμπερν δέχτηκε κλήση γύρω στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, που ανέφερε την ύπαρξη νεκρού ατόμου σε δασώδη περιοχή του Πάρκου Κίσελ. Περίπου στις 15:30, το αστυνομικό τμήμα εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας το κοινό να αποφύγει το πάρκο λόγω της «έντονης δραστηριότητας» στο σημείο.

Το πάρκο παρέμεινε κλειστό για όλο το Σαββατοκύριακο, καθώς οι Αρχές προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

H Σνούελ είχε υποστεί τραύματα που υποδείκνυαν ότι «ο θάνατος προκλήθηκε από επίθεση», σύμφωνα με την Αστυνομία του Όμπερν, ενώ ο ιατροδικαστής της κομητείας δήλωσε στο WRBL ότι τα στοιχεία συνάδουν με τραύμα που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στη σορό.

Προκαταρκτική ακρόαση για την υπόθεση ορίστηκε από τον αρμόδιο δικαστή για τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με δήλωση της εισαγγελέως της κομητείας Λι, Τζέσικα Βεντιέρε, στο Associated Press, το γραφείο της σκοπεύει να ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής για τον Χάρολντ Ρασάντ Ντάμπνι, όπως μεταδίδει το wtopnews.

Η 59χρονη πριν συνταξιοδοτηθεί, το 2021, ήταν καθηγήτρια στο τμήμα κλινικών επιστημών της Κτηνιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου. Η βιογραφία της στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου περιλαμβάνει μέρος της έρευνάς της σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση ασθενειών στα βοοειδή.