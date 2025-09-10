Ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης έσπασε μια γυάλινη πόρτα στη νοτιοδυτική Φλόριντα την Παρασκευή, προκαλώντας μια κλήση για «διάρρηξη σε εξέλιξη».

Οι βοηθοί του σερίφη της κομητείας Λι είπαν ότι ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση στην κοινότητα Λεχί Ακρες όταν ένας αγριόχοιρος έσπασε την πόρτα. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από το γραφείο του σερίφη δείχνει την άγρια συνάντηση με ένα κάπως ήπιο τέλος.

A wild boar made its way into a living room in Florida. Deputies with the Lee County Sheriff's Office removed the hog-wild intruder. pic.twitter.com/jyXjF22vfy — WBRC 6 News (@WBRCnews) September 9, 2025

«Έι, φέρτε μου το σχοινί!» είπε ένας βοηθός, αφού αναφώνησε «geeeooosh», όταν είδε το άγριο γουρούνι βάρους 300 κιλών στο σαλόνι.

«Καλύτερα να σταματήσεις», ανέφερε ο βοηθός στο μεγάλο ζώο. Οι βοηθοί ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να απομακρύνουν το αγριογούρουνο και να το στείλουν πίσω στο δάσος.

Άγρια γουρούνια μπορούν να βρεθούν και στις 67 κομητείες της Φλόριντα.

Οι ειδικοί στην άγρια φύση λένε ότι τα αγριογούρουνα μπορεί να μεταφέρθηκαν εκεί το 1589 από τον Ισπανό εξερευνητή Χερνάντο Ντε Σότο.