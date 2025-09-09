Μοναδική στιγμή για τη θαλάσσια ζωή των Κυκλάδων στη Νάξο, όπου τα αυγά της πράσινης θαλάσσιας χελώνας που είχε γεννήσει τον περασμένο Ιούλιο, «έσπασαν» και τα χελωνάκια ξεχύθηκαν στην παραλία του Απόλλωνα της Νάξου.

Η γέννα της πράσινης θαλάσσιας χελώνας είχε χαρακτηριστεί τότε ιστορική, καθώς επρόκειτο για την πρώτη επίσημη καταγραφή φωλεοποίησης του είδους, όχι μόνο στη Νάξο αλλά και συνολικά στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες.

Η ανακοίνωση της οργάνωσης «Προστασία Άγριας Ζωής Νάξου» («Naxos island wildlife protection») ανέφερε πως το τηλεφώνημα που ειδοποίησε τους εθελοντές έγινε στις 02:30 τα ξημερώματα, όταν περαστικοί εντόπισαν τη μεγαλόσωμη χελώνα μπροστά από το καφέ «Ακρογιάλι». Μέλη του Συλλόγου έσπευσαν άμεσα στο σημείο και επιβεβαίωσαν ότι είχε ήδη ξεκινήσει να σκάβει τη φωλιά της.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Ορφανός, η χελώνα παρέμεινε στην παραλία έως τις 05:30, ολοκληρώνοντας την ωοτοκία χωρίς να ενοχληθεί. Το καβούκι της, μήκους περίπου ενός μέτρου, εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν κοντά, καθώς τέτοιου μεγέθους άτομα σπάνια εμφανίζονται στις Κυκλάδες.

Η πράσινη χελώνα είναι είδος που συνήθως προτιμά τα θερμότερα νερά, ενώ μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΡΧΕΛΩΝ, φωλεοποίηση πράσινης χελώνας στην Ελλάδα είχε καταγραφεί μόνο στη Ρόδο και την Κρήτη.

Η παρουσία φωλιάς πράσινης χελώνας στη Νάξο δεν είναι απλώς ένα σπάνιο γεγονός, αλλά ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ευρύτερων αλλαγών στις συνήθειες του είδους, ίσως και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά τέτοια περιστατικά, καθώς μπορεί να σηματοδοτούν νέες τάσεις στην κατανομή και αναπαραγωγή της πράσινης χελώνας στη Μεσόγειο.

Ο Σύλλογος «Προστασία Άγριας Ζωής Νάξου» έχει ήδη τοποθετήσει σήμανση και έχει αναλάβει την προστασία της φωλιάς, διαθέτοντας την απαραίτητη επίσημη άδεια παρακολούθησης. Η επιτήρηση θα συνεχιστεί μέχρι την εκκόλαψη των αυγών και την ασφαλή επιστροφή των νεοσσών στη θάλασσα.

Παράλληλα, εθελοντές ενημέρωσαν κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής ώστε να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση του μοναδικού αυτού γεγονότος.