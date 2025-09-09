Ένας πάστορας από τη Νότια Αφρική ισχυρίζεται ότι είδε τον Ιησού σε όραμα και προειδοποιεί ότι η Δευτέρα Παρουσία μπορεί να συμβεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, με την Εορτή των Σαλπίγγων να σηματοδοτεί την Ημέρα της Κρίσης. Σε ένα βίντεο στο YouTube, ο πάστορας Τζόσουα Μχλακέλα δηλώνει ότι είδε τον Ιησού να επιστρέφει στη Γη κατά τη φετινή Ρος Χασανά, μια ημερομηνία που ορισμένοι χριστιανοί συνδέουν ήδη με προφητείες. «Η Αρπαγή των πιστών είναι προ των πυλών, είτε είστε έτοιμοι είτε όχι», είπε ο Μχλακέλα σε συνέντευξή του στο CettwinzTV. «Είδα τον Ιησού καθισμένο στον θρόνο του και μπορούσα να τον ακούσω καθαρά να λέει: “Έρχομαι σύντομα“». Ο πάστορας πρόσθεσε: «Μου είπε στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025 “Θα επιστρέψω στη Γη“».

Κάτω από το βίντεο στο YouTube, πολλοί χρήστες φαίνονται να πιστεύουν ότι ο πάστορας έχει δίκιο. «Η 10χρονη κόρη μου ονειρεύτηκε πρόσφατα την Αρπαγή», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Ουάου, μπορώ να διαβάσω τους ανθρώπους και ο Τζόσουα λέει 100% αλήθεια. Συνήθως δεν παρακολουθώ βίντεο με οράματα, αλλά ο Θεός μου είπε να το δω». Κάποιος άλλος απάντησε: «Επιλέγω να είμαι πνευματικά έτοιμος [για την επιστροφή του Ιησού], γιατί κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα ή την ώρα». Ένας ακόμα χρήστης συμφώνησε: «Καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί παρά να μετανιώσουμε. Αντί να τσακωνόμαστε, ας παραμείνουμε σε εγρήγορση και έτοιμοι, μόνο ο Θεός ξέρει την ώρα. Τον προηγούμενο μήνα είχα κι εγώ ένα όραμα, ονειρεύτηκα ότι ονειρευόμουν… και εμφανίστηκε ο Κύριος, λέγοντάς μου ότι έρχεται σύντομα».

Η Αρπαγή, μια έννοια στη χριστιανική εσχατολογία, υπόσχεται στους πιστούς μια ταχεία φυγή από τα επτά χρόνια χάους και συμφοράς γνωστά ως Θλίψη, πριν ο Ιησούς επιστρέψει για να εγκαθιδρύσει τον Παράδεισο. Παρά τον θόρυβο, τόσο οι πιστοί όσο και οι αμφισβητίες προειδοποιούν ότι κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα ή την ώρα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Μήπως, όμως, τα σημάδια είναι ήδη εδώ; Οι κάτοικοι της Γης είχαν μια πρώτη γεύση με τη «αιματοβαμμένη σελήνη» στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, καθώς η πανσέληνος έγινε κόκκινη, προκαλώντας αίσθηση αποκάλυψης. Όπως προειδοποιεί ο Ιωήλ 2:28-31: «Ο ήλιος θα μετατραπεί σε σκότος και η σελήνη σε αίμα, πριν έρθει η μεγάλη και φοβερή ημέρα του Κυρίου». Η εικόνα της κόκκινης σελήνης στον ορίζοντα, είτε ως κοσμικό σημάδι είτε ως βιβλική υπενθύμιση, προκάλεσε συζητήσεις για τα έσχατα γεγονότα αυτή την εβδομάδα, με πολλούς να παρακολουθούν προσεκτικά τον ουρανό και να συνδέουν τα φαινόμενα με προφητείες.

Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η nypost, η NASA ενδέχεται να υποστήριξε πρόσφατα ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα της Βίβλου, τη σταύρωση του Ιησού, με κοσμικά σημάδια. Αστρονομικά μοντέλα υποδεικνύουν ότι μια σεληνιακή έκλειψη έκανε τη σελήνη κόκκινη πάνω από την Ιερουσαλήμ την Παρασκευή, 3 Απριλίου 33 μ.Χ., ημερομηνία που πολλοί μελετητές συνδέουν με τον θάνατο του Ιησού. Ο τρομακτικός ουρανός εκείνης της ημέρας φαίνεται να επιβεβαιώνει τα λόγια του Ματθαίου 27:45: «Από το μεσημέρι μέχρι τις τρεις το απόγευμα σκότος κάλυψε όλη τη γη». Η θεωρία της έκλειψης, που προτάθηκε αρχικά από τους ερευνητές του Οξφόρδης, Κόλιν Χάμφρεϊς και W. Γκρέιμ Γουάντινγκτον, έγινε viral στο TikTok αυτή την άνοιξη, ιδανικό timing για τη Μεγάλη Παρασκευή.

Συμπερασματικά, είτε η 23η Σεπτεμβρίου φέρει την Αρπαγή είτε απλώς είναι μια ακόμα Τρίτη, είναι σαφές ότι πολλοί οπαδοί του Χριστού ήδη ελέγχουν τον ουρανό και τα ημερολόγιά τους αναμένοντας κάθε πιθανό σημάδι για την επιστροφή του και την εκπλήρωση των προφητειών.