Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Λουιζιάνα, Τζον Κένεντι, τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα με μια εκκεντρική και κάπως σουρεαλιστική ομιλία στη Γερουσία, όπου προειδοποίησε για τον κίνδυνο… «ραδιενεργών γαρίδων». Όπως είπε σε όσους τις καταναλώνουν, μπορεί να «βγάλετε ένα επιπλέον αυτί» ακόμα και να μετατραπεί αυτός που τις τρώει σε κάτι που θυμίζει εξωγήινο πλάσμα, σύμφωνα με την nypost.

Η ομιλία του 73χρονου πολιτικού έγινε με αφορμή την ανάκληση παρτίδων γαρίδας που βρέθηκαν να περιέχουν το ραδιενεργό ισότοπο καίσιο-137. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) είχε ξεκαθαρίσει ότι η πραγματική απειλή αφορά αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, όμως ο Κένεντι επέλεξε να παρουσιάσει το θέμα μέσα από τον φακό της επιστημονικής φαντασίας. Για να δώσει έμφαση, μάλιστα, στάθηκε δίπλα σε μια γιγαντωμένη φωτογραφία του τρομακτικού πλάσματος από την ταινία Alien, την ώρα που ένας συνεργάτης του προσπαθούσε να κρατήσει σοβαρό ύφος στο πλάι του.

Στην ουσία της τοποθέτησής του, ο Κένεντι υποστήριξε ότι προϊόντα που προέρχονται από το εξωτερικό δεν υπόκεινται στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους που ισχύουν στις ΗΠΑ. Κατηγόρησε άλλες χώρες ότι «γεμίζουν τις γαρίδες με αντιβιοτικά» και ισχυρίστηκε ότι οι καταναλωτές μπορεί να γίνουν πιο ανθεκτικοί σε βακτήρια εξαιτίας αυτής της πρακτικής. Τόνισε, επίσης, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής θα ωφελούσε ιδιαίτερα τη Λουιζιάνα, η οποία μαζί με το Τέξας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πολιτείες γαρίδας στις ΗΠΑ.

Οι επιλογές του στο θέμα της γαρίδες συγκέντρωσαν ποικίλα σχόλια

«Προτιμώ τη γαρίδα του Κόλπου, φρέσκια και όχι ραδιενεργή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνω ότι ορισμένα καταστήματα προτιμούν τις εισαγόμενες γαρίδες επειδή είναι φθηνότερες. Τώρα ξέρουμε γιατί: επειδή είναι ραδιενεργές».

Το σχετικό βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο Χ συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύριο προβολές. Οι αντιδράσεις ποικίλαν: κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι κινδυνολογεί για να αποσπάσει την προσοχή από πιο σοβαρά πολιτικά θέματα, ενώ άλλοι παραδέχτηκαν ότι το βασικό μήνυμά του — πως η αμερικανική παραγωγή πρέπει να στηριχθεί — δεν είναι αβάσιμο.

If you eat some of the radioactive frozen shrimp that foreign countries are sending to America, you may end up looking like this picture from the movie, “Alien!” pic.twitter.com/cdzWUF3G3v — John Kennedy (@SenJohnKennedy) September 3, 2025

Ο Κένεντι, που υπηρετεί στη Γερουσία από το 2017, έχει άλλωστε χτίσει φήμη για τις ιδιόρρυθμες δηλώσεις του. Μετά το πολύνεκρο περιστατικό πυροβολισμών στην έδρα του NFL στη Νέα Υόρκη, είχε πει πως η χώρα δεν χρειάζεται περισσότερο έλεγχο στα όπλα αλλά… «έλεγχο ηλιθίων», χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Επίσης, όταν ξέσπασαν οι διαδηλώσεις κατά της ICE στο Λος Άντζελες, είχε συστήσει στους Δημοκρατικούς να «πάρουν ένα Zoloft», παραπέμποντας με ειρωνικό τρόπο στο αντικαταθλιπτικό φάρμακο.

Έτσι, η ομιλία του για τις «ραδιενεργές γαρίδες» ήρθε να προστεθεί σε μια μακρά λίστα από αλλόκοτα σχόλια που έχουν συχνά προκαλέσει αντιδράσεις αλλά και χαμόγελα στους πολιτικούς διαδρόμους της Ουάσινγκτον.