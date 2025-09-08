Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η Ευρωπαϊκή Ένωση «γυρνούν σελίδα» στην προηγουμένως ταραγμένη σχέση τους μετά από μια δέσμευση συνεργασίας για το μέλλον της Ουκρανίας, που ακολούθησε συμφωνίες για τις αμυντικές δαπάνες και το εμπόριο, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

«Αν κοιτάξετε πίσω εννέα μήνες πριν, τον Ιανουάριο, όλοι φοβόντουσαν πραγματικά, ειδικά για τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα.

«Τους τελευταίους εννέα μήνες, καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε τις διατλαντικές σχέσεις», συνέχισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Αν θυμάστε τις πρώτες του δηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται σαν να συνέβη πριν από 10 χρόνια», δήλωσε στους FT ο Κόστα, ο οποίος εκπροσωπεί τους 27 εθνικούς ηγέτες της ΕΕ. «Αλλά τώρα νομίζω ότι έχουμε γυρίσει σελίδα και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη νέα σταθερότητα και να προσβλέπουμε στη συνέχιση της σχέσης μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι Financial Times αναφέρουν πως, παρά την πρόσφατα συναφθείσα εμπορική συμφωνία και τη θετική δυναμική, άλλοι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η διατλαντική σχέση παραμένει ασταθής σε βασικούς τομείς και πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί για την τάση του Τραμπ που τείνει να αλλάζει συχνά την εξωτερική του πολιτική.

Εκτός από τις απειλές του Τραμπ για δασμούς σε ξένες χώρες που επιβάλλουν αυτό που θεωρεί άδικους κανονισμούς στις αμερικανικές εταιρείες Big Tech, βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ, ιδίως σε σχέση με την κρίσιμη αυτοκινητοβιομηχανία της ηπείρου, παραμένουν ασαφή.

Οι συμφωνίες για την άμυνα, το εμπόριο και την Ουκρανία θα πρέπει να θεωρηθούν ότι απλώς «κέρδισαν χρόνο στην ΕΕ» σε σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στους FT, αντί να διευθετούν τομείς διαφωνίας.

«Η προστιθέμενη αξία της [εμπορικής] συμφωνίας είναι να παρέχει προβλεψιμότητα», δήλωσε ο Κόστα. «Είναι προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ να διατηρήσουν αυτό το κύριο επίτευγμα και να μην επιστρέψουν στην αβεβαιότητα, η οποία θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη των επενδυτών».

«Η αλληλεπίδραση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν πολύ έντονη τους τελευταίους μήνες. Βιώσαμε πολύ κρίσιμες στιγμές, πολλή αβεβαιότητα», συνέχισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καταλήγοντας πως «τώρα έχουμε βρει ένα νέο κοινό έδαφος και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να χτίσουμε πάνω σε αυτό».