Μια γυναίκα από την Αυστραλία, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία τριών ηλικιωμένων συγγενών του εν διαστάσει συζύγου της με ένα γεύμα που περιείχε δηλητηριώδη μανιτάρια, καταδικάστηκε σε ελάχιστη ποινή φυλάκισης 33 ετών τη Δευτέρα.

Η 50χρονη Έριν Πάτερσον κρίθηκε ένοχη τον Ιούλιο για τη δολοφονία της πεθεράς της, Γκέιλ Πάτερσον, του πεθερού της, Ντόναλντ Πάτερσον, και της αδερφής της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον. Ένα δικαστήριο έκρινε επίσης την 50χρονη ένοχη για την απόπειρα δολοφονίας του Ίαν Γουίλκινσον, συζύγου της Χέδερ, ο οποίος επέζησε από το φονικό γεύμα το 2023 στην πόλη Λεονγκάθα, περίπου 135 χλμ. νοτιοανατολικά της Μελβούρνης.

Ο δικαστής, Κρίστοφερ Μπιλ, δήλωσε ότι ο ουσιαστικός σχεδιασμός των δολοφονιών και η έλλειψη μεταμέλειας σήμαιναν ότι η ποινή της Πάτερσον θα έπρεπε να είναι μεγάλη.

Συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που έχει ήδη εκτίσει, η Πάτερσον θα έχει μόλις κλείσει τα 82 έτη πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισής της. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η Πάτερσον δεν πρέπει ποτέ να αποφυλακιστεί. Το Reuters αναφέρει πως η 50χρονη, η οποία υποστήριξε την αθωότητά της καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης και δήλωσε ότι οι δηλητηριάσεις ήταν τυχαίες, έχει 28 ημέρες για να ασκήσει έφεση στην ποινή της. Δεν έχει δηλώσει αν θα το κάνει.

Η 50χρονη οργάνωσε το γεύμα στο σπίτι της στη Λεονγκάθα στις 29 Ιουλίου για τους πρώην πεθερούς της Ντόναλντ και Γκέιλ, την αδελφή της Γκέιλ, Χέδερ και τον σύζυγό της, Ίαν. Έκατσαν μαζί, ήπιαν τα ποτά τους και έφαγαν τα μανιτάρια που είχε ετοιμάσει η οικοδέσποινα. Όμως, μέσα σε λίγες ώρες μετά το γεύμα, οι τέσσερις καλεσμένοι άρχισαν να μην αισθάνονται καλά, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Η Γκέιλ και η Χέδερ πέθαναν στις 4 Αυγούστου, ενώ ο Ντον απεβίωσε την επόμενη ημέρα, στις 5 Αυγούστου. Ο Ίαν, ο πάστορας της Βαπτιστικής Εκκλησίας του Κορούμπουρα, ανάρρωσε και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο για να οδηγηθεί σε μονάδα αποκατάστασης τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το Reuters αναφέρει πως οι θάνατοι συγκλόνισαν την κλειστή αγροτική κοινότητα της Κορούμπουρα, όπου ζούσαν όλα τα θύματα. Το δικαστήριο έλαβε συνολικά 28 δηλώσεις, εκ των οποίων οι επτά αναγνώστηκαν δημόσια στις ακροάσεις του περασμένου μήνα. Ο Ίαν Γουίλκινσον, πάστορας σε μια τοπική εκκλησία και ο μόνος επιζών, δήλωσε κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι ο θάνατος της συζύγου του τον είχε αφήσει άφωνο.

«Νιώθω σαν να είμαι μόνο μισός ζωντανός χωρίς αυτήν», είπε, ξεσπώντας σε κλάματα.

Ο εν διαστάσει σύζυγος της Έριν Πάτερσον, Σάιμον Πάτερσον -ο οποίος προσκλήθηκε στο γεύμα αλλά αρνήθηκε να παρευρεθεί- δήλωσε πως η εκτεταμένη κάλυψη της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης ήταν τραυματική για την οικογένεια.