Στις κάλπες πηγαίνουν σήμερα οι Νορβηγοί κατά την πρώτη ημέρα των διήμερων κοινοβουλευτικών εκλογών.

Πρόκειται για μία εκλογική αναμέτρηση με μικρή ποσοστιαία διαφορά μεταξύ μιας αριστερής συμμαχίας, υπό την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, αλλά και μιας δεξιάς συμμαχίας υπό την ηγεσία του λαϊκιστικού Κόμματος της Προόδου και των Συντηρητικών.

Τουλάχιστον εννέα πολιτικά κόμματα αναμένεται ότι θα κερδίσουν έδρες στις παρούσες κοινοβουλευτικές εκλογές, με τις κάλπες να κλείνουν το βράδυ της Δευτέρας, αλλά μόνο οι ηγέτες τριών μεγάλων κομμάτων είναι υποψήφιοι για την πρωθυπουργία.

Τα σημαντικότερα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας εντοπίστηκαν στο κόστος ζωής, στη φορολογία και τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στις συνέπειες που θα μπορούσε να προκαλέσει ο αντίκτυπος της ενέργειας, αλλά και του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, όπως επίσης και η διαχείριση του κρατικού ταμείου ευημερίας της Νορβηγίας με αποθέματα 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

