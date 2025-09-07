Το BBC σε αφιέρωμα που έκανε για το Όρος Σινά αναφέρθηκε στους σχεδιασμούς της αιγυπτιακής κυβέρνηση για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου στην περιοχή.

Το βρετανικό δίκτυο έγραψε ότι ένας από τους πιο ιερούς τόπους της Αιγύπτου -σεβαστός από Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους- βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης εξαιτίας των σχεδίων μετατροπής του σε νέο τουριστικό μεγα-πρότζεκτ.

Το Όρος Σινά θεωρείται το μέρος όπου ο Μωυσής έλαβε τις Δέκα Εντολές. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι είναι το σημείο όπου, σύμφωνα με τη Βίβλο και το Κοράνι, ο Θεός μίλησε στον προφήτη μέσα από τη φλεγόμενη βάτο.

Το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης του 6ου αιώνα, που διοικείται από την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, βρίσκεται επίσης εκεί -και φαίνεται πως οι μοναχοί του θα παραμείνουν, καθώς οι αιγυπτιακές αρχές, υπό την πίεση της Ελλάδας, διέψευσαν ότι σκοπεύουν να το κλείσουν.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες ανησυχίες για το πώς ο απομονωμένος αυτός τόπος -που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, συμπεριλαμβανομένου του μοναστηριού, της πόλης και του βουνού- μεταμορφώνεται. Εκεί κατασκευάζονται πολυτελή ξενοδοχεία, βίλες και τουριστικά παζάρια. Είναι επίσης η πατρίδα μιας παραδοσιακής Βεδουίνικης κοινότητας, της φυλής Τζεμπελέγια (Jebeleya).

Ήδη η φυλή αυτή, γνωστή και ως Φύλακες της Αγίας Αικατερίνης, έχει δει τα σπίτια και τα οικολογικά τουριστικά καταλύματά της να κατεδαφίζονται χωρίς αποζημίωση. Αναγκάστηκαν ακόμα και να ξεθάψουν νεκρούς από το κοιμητήριο της περιοχής για να δημιουργηθεί νέος χώρος στάθμευσης.

Το πρότζεκτ παρουσιάστηκε ως «απαραίτητη βιώσιμη ανάπτυξη» που θα ενισχύσει τον τουρισμό, όμως έχει επιβληθεί στους Βεδουίνους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, λέει ο Βρετανός συγγραφέας ταξιδιωτικών οδηγών, Μπεν Χόφλερ (Ben Hoffler), που συνεργάστηκε στενά με τις φυλές του Σινά.

«Αυτή δεν είναι ανάπτυξη όπως τη βλέπουν ή τη ζήτησαν οι Τζεμπελέγια, αλλά επιβάλλεται από τα πάνω για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ξένων και όχι της τοπικής κοινότητας» δήλωσε στο BBC.

«Ένας νέος αστικός κόσμος χτίζεται γύρω από μια φυλή νομάδων Βεδουίνων» πρόσθεσε. «Είναι ένας κόσμος από τον οποίο επέλεξαν να παραμένουν αποκομμένοι, στον οποίο δεν συναίνεσαν και που θα αλλάξει για πάντα τη θέση τους στην πατρίδα τους».

Οι περίπου 4.000 κάτοικοι της περιοχής διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για τις αλλαγές. Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα είναι η ξένη δύναμη που έχει εκφράσει πιο έντονα τη δυσαρέσκειά της για τα αιγυπτιακά σχέδια, λόγω της σύνδεσής της με το μοναστήρι.