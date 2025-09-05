Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες άδικης φυλάκισης, ο Μπράιαν Χούπερ Σίνιορ αφέθηκε ελεύθερος, αφού βασική μάρτυρας της υπόθεσης ομολόγησε ότι εκείνη ήταν ο πραγματικός δολοφόνος.

Ο 60χρονος άνδρας βγήκε από τις φυλακές Stillwater την Πέμπτη και αγκαλιάστηκε συγκινημένος από τα παιδιά του, έπειτα από 27 χρόνια εγκλεισμού για τον φόνο της 77χρονης Αν Πραζνιάκ το 1998, όπως αναφέρει η nypost. Η απόφαση απαλλαγής ανακοινώθηκε από το Great North Innocent Project, ενώ το Δικαστήριο της Κομητείας Χένεπιν προχώρησε στην πλήρη αθώωσή του.

Η εξέλιξη ήρθε όταν η Τσάλακα Γιανγκ, η βασική μάρτυρας που είχε καταθέσει εναντίον του Χούπερ, έστειλε χειρόγραφη επιστολή παραδεχόμενη ότι εκείνη σκότωσε την ηλικιωμένη γυναίκα. «Δεν μπορώ πια να ζω με την ενοχή ότι ένας αθώος βρίσκεται στη φυλακή για έγκλημα που δεν διέπραξε», έγραψε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας ότι θέλει να “αναλάβει την ευθύνη για δύο αθώες ζωές που κατέστρεψα”.

Η Πραζνιάκ είχε βρεθεί νεκρή μέσα σε ένα χαρτόκουτο στο διαμέρισμά της στη Μινεάπολη τον Απρίλιο του 1998. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε ασφυξία, ενώ γείτονες κατέθεσαν ότι το σπίτι της χρησιμοποιούνταν για ναρκωτικά και πορνεία. Στο διαμέρισμα είχαν εντοπιστεί δακτυλικά αποτυπώματα της Γιανγκ σε κομμάτια ταινίας, παρόμοιας με αυτή που είχε βρεθεί πάνω στη σορό. Παρά τα στοιχεία, τότε εκείνη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και κατηγόρησε τον Χούπερ, εξασφαλίζοντας έτσι ευνοϊκή μεταχείριση για δικές της εκκρεμείς υποθέσεις.

Η ψευδής μαρτυρία της ενισχύθηκε και από τέσσερις ακόμη μάρτυρες, οι οποίοι με τα χρόνια ανακάλεσαν, αποκαλύπτοντας ότι είχαν δεχθεί ανταλλάγματα.

Τον Ιούλιο, η Γιανγκ, η οποία εκτίει ποινή οκτώ ετών σε φυλακή της Τζόρτζια για επίθεση, προχώρησε στην ομολογία της όχι μόνο με επιστολή, αλλά και σε συνομιλίες με ανακριτές και με την οικογένειά της μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από τη φυλακή.

Η εισαγγελέας της Κομητείας Χένεπιν, Μέρι Μοραρίτι, δήλωσε: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Μπράιαν Χούπερ δεν διέπραξε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορούμε να του επιστρέψουμε τα 27 χρόνια που χάθηκαν, αλλά μπορούμε να κάνουμε το σωστό σήμερα».

Ο Χούπερ είχε καταδικαστεί σε τρεις ποινές ισόβιας κάθειρξης με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 30 χρόνια. Πλέον, ελεύθερος, σχεδιάζει να παραμείνει στις Δίδυμες Πόλεις (Μινεάπολη – Σεντ Πολ), κοντά στα παιδιά του. «Είκοσι επτά χρόνια χαμένων γενεθλίων, γιορτών και στιγμών που δεν γυρίζουν πίσω. Όμως σήμερα κερδίσαμε», είπε συγκινημένη η κόρη του, Μπριάνα Χούπερ.

Η υπόθεση της Πραζνιάκ επιστρέφει για περαιτέρω έρευνα στην Αστυνομία της Μινεάπολης, ενώ η Γιανγκ αναμένεται να αποφυλακιστεί σε τέσσερα χρόνια. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος της για τον φόνο.