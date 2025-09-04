Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον Καναδά.

Ο ύποπτος της επίθεσης, ο οποίος ήταν υπό έρευνα, επίσης πέθανε κατά την επίθεση, σύμφωνα με τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP).

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή ή ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους, σημειώνει το BBC.

Προς το παρόν υπάρχουν λίγες διαθέσιμες πληροφορίες για το περιστατικό.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους στην κοινότητα της Hollow Water First Nation και σε όσους επηρεάστηκαν από αυτή την παράλογη πράξη βίας», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Χωροφυλακή (RCMP).