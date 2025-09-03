Μια γυναίκα κάηκε ζωντανή από όχλο στη βόρεια Νιγηρία, στην πολιτεία Νίγκερ, αφού κατηγορήθηκε για βλασφημία κατά του Προφήτη Μωάμεθ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως πωλήτρια φαγητού με το όνομα Αμάγε.

Η αστυνομία καταδίκασε τη δολοφονία της ως «δικαιοσύνη της ζούγκλας» και δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη σύλληψη και την ποινική δίωξη των δραστών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας πρότεινε με χιούμορ γάμο στην πωλήτρια και η απάντησή της θεωρήθηκε βλασφημία από ορισμένα άτομα της περιοχής, γεγονός που οδήγησε σε βίαιη αντίδραση από τον όχλο.

Ο εκπρόσωπος της κρατικής αστυνομίας, Wasiu Abiodun, ανέφερε: «Δυστυχώς, αυτό οδήγησε σε επίθεση από όχλο, και [η γυναίκα] πυρπολήθηκε πριν καταφτάσουν ενισχύσεις των δυνάμεων ασφαλείας». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στο κοινό να παραμείνει ήρεμο και να μην παίρνει τον νόμο στα χέρια του, μετά τη δολοφονία που σημειώθηκε το Σάββατο στην πόλη Kasuwan-Garba, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που δημιουργείται από τέτοιες πράξεις «δικαιοσύνης της ζούγκλας».

Τέτοιου είδους δολοφονίες δεν είναι σπάνιες στη βόρεια Νιγηρία, όπου η βλασφημία θεωρείται ποινικό αδίκημα βάσει ισλαμικού (Σαρία) νόμου, ο οποίος λειτουργεί παράλληλα με τον κοσμικό νόμο σε 12 κυρίως μουσουλμανικές πολιτείες. Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Amnesty International επισημαίνει ότι η κατηγορία βλασφημίας συχνά χρησιμοποιείται «ως εργαλείο για προσωπικούς λογαριασμούς» και ότι μια μικρή διαφωνία ή καβγάς, συχνά «σκόπιμα σκηνοθετημένος», μπορεί να οδηγήσει σε κατηγορίες βλασφημίας, με αποτέλεσμα ο όχλος να λιντσάρει αμέσως τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με το BBC, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα έχουν πέσει θύματα τέτοιων λιντσαρισμάτων στη βόρεια Νιγηρία, γεγονός που δείχνει ότι δεν γίνονται επαρκείς προσπάθειες για την πρόληψη αυτών των δολοφονιών, οι οποίες έχουν στοχεύσει τόσο μουσουλμάνους όσο και χριστιανούς. Το 2022, η φοιτήτρια Deborah Samuel ξυλοκοπήθηκε και κάηκε ζωντανή στην πολιτεία Σοκότο, αφού κατηγορήθηκε ότι έκανε βλάσφημα σχόλια. Την προηγούμενη χρονιά, ο κρεοπώλης Usman Buda λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου στην ίδια πολιτεία υπό παρόμοιες συνθήκες.

Παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα της Νιγηρίας διασφαλίζει την ελευθερία της έκφρασης, η χώρα παραμένει βαθιά διχασμένη σε θέματα πίστης και δικαιοσύνης. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νιγηρίας έχει αποφανθεί στο παρελθόν ότι οι κατηγορίες βλασφημίας πρέπει να αποδεικνύονται ενώπιον δικαστηρίου, αλλά η πρακτική εφαρμογή αυτών των αποφάσεων συχνά αποτυγχάνει, αφήνοντας τους κατηγορούμενους εκτεθειμένους σε βίαιες επιθέσεις από όχλους.