Μια 42χρονη λεσβία διευθύντρια, η Καρολίνα Γκρανζιάν, έδωσε τέλος στη ζωή της πέφτοντας από γκρεμό, ύστερα από μήνες ομοφοβικής παρενόχλησης, αφήνοντας μια συγκλονιστική εξομολόγηση λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της. Το σώμα της βρέθηκε από τις γαλλικές αρχές κοντά στο Ανγκλάρ-ντε-Σαλέρ, στην περιοχή Καντάλ, όπου ζούσε, την 1η Σεπτεμβρίου, την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Η Γκρανζιάν είχε εγκαταλείψει τη θέση της στο νηπιαγωγείο του Μουσάζ έναν χρόνο νωρίτερα, λόγω μηνών παρενόχλησης από άγνωστο δράστη. Σε ανάρτησή της στις 28 Αυγούστου σε ομάδα Facebook για διευθυντές σχολείων, είχε γράψει: «Η Δευτέρα, σας το διαβεβαιώνω, θα είναι πολύ πιο δύσκολη για μένα στο σπίτι παρά για εσάς στο σχολείο σας», μόλις τέσσερις ημέρες πριν επικοινωνήσει με τη γαλλική τηλεφωνική γραμμή αυτοκτονίας στις 10:30 π.μ. Την ίδια ημέρα, το σώμα της βρέθηκε περίπου 30 μέτρα από την άκρη ενός γκρεμού κοντά στο σπίτι της.

Πέντε μήνες πριν από την αυτοκτονία της, στις 15 Απριλίου, η Γκρανζιάν είχε στείλει σε μια φίλη της ένα προφητικό μήνυμα: «Είναι μια ιστορία χωρίς τέλος που θα τελειώσει άσχημα», σύμφωνα με το Le Parisien. Αν και ποτέ δεν είχε δημόσια εκδηλώσει τη σεξουαλικότητά της, κάποιο άτομο στο μικρό χωριό των 300 κατοίκων ανακάλυψε ότι ήταν παντρεμένη με γυναίκα και ξεκίνησε μια εκστρατεία μίσους εναντίον της. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ανακάλυψε τη φράση «βρόμικη λεσβία» γραμμένη στους τοίχους του σχολείου όπου ήταν διευθύντρια. Παρά τις πέντε καταγγελίες που κατέθεσε, τα ομοφοβικά συνθήματα συνεχίστηκαν με φράσεις όπως «Λεσβία = παιδόφιλος» και «Φύγε από εδώ, λεσβία», ενώ έλαβε και απειλές για τη ζωή της. Ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ και η παρενόχληση συνεχίστηκε, ενώ η ίδια δεν ένιωσε ουσιαστική στήριξη ούτε από το σχολείο ούτε από τις Αρχές.

Η πίεση ήταν τόσο έντονη, που η Γκρανζιάν αποφάσισε να μην επιστρέψει για τη νέα σχολική χρονιά του 2023. Σε φόρουμ διευθυντών σχολείων, είχε παραδεχτεί: «Η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι πάντα πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Στην πράξη, η έρευνα δεν προχωράει. Εφόσον δεν είμαι πια στο σχολείο, προφανώς δεν υπάρχουν πλέον ομοφοβικά γκράφιτι. Έχουν νικήσει εκεί. Υπάρχει αντικαταστάτρια στο σχολείο, η οποία είναι πλήρως δεσμευμένη. Νομίζω ότι και η ιεραρχία έχει νικήσει αφού δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα». Η τραγωδία της συνέπεσε με την επέτειο της αυτοκτονίας άλλης διευθύντριας στη Γαλλία, της 58χρονης Κριστίν Ρενόν, η οποία το 2019 είχε αυτοκτονήσει στο λόμπι του σχολείου της στο βορειοανατολικό Παρίσι, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις Γάλλων εκπαιδευτικών σε αλληλεγγύη προς τη συνάδελφό της.

Μετά τον θάνατο της Γκρανζιάν, το υπουργείο Παιδείας συμφώνησε να ανοίξει διοικητική έρευνα, έπειτα από πίεση των σχολικών ενώσεων FSU-SNUipp και S2DEs. Σε ένα φόρουμ λίγες ημέρες πριν από την αυτοκτονία, όταν κάποιος ρώτησε «Τι έχει αλλάξει από τον θάνατο της Κριστίν Ρενόν;», η Γκρανζιάν απάντησε: «Τίποτα». Παρά τις φερόμενες αντιρρήσεις από το δημαρχείο, η διευθύντρια είχε στείλει στους κατοίκους δήλωση, συνυπογεγραμμένη από γονείς και τον δήμαρχο, καταδικάζοντας την παρενόχληση. Παρά τις προσπάθειες, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ενώ τώρα αστυνομικοί τοποθετήθηκαν έξω από το σχολείο στο Μουσάζ για την ασφάλεια της κοινότητας.

Η σεξουαλικότητά της δεν φαίνεται να ήταν αιτία κοινωνικού αποκλεισμού, όπως δήλωσαν κάποιοι γονείς στη Liberation. Ένας πατέρας τόνισε: «Δεν μας ενδιέφερε. Οι γονείς των μαθητών την υποστήριξαν επίσης. Οι άνθρωποι εδώ δεν είναι φασίστες ούτε ομοφοβικοί». Οι γονείς Ζιουλιέν και Εστέλ επιβεβαίωσαν: «Υπάρχει και άλλο ένα ομοφυλοφιλικό ζευγάρι στο χωριό, και λοιπόν; Όλοι μας –γονείς, δημαρχείο και εκπαιδευτικό σύστημα– ενεργήσαμε από κοινού για να καταδικάσουμε αυτές τις ενέργειες και να στηρίξουμε αυτή τη γυναίκα». Η εμπειρία της κακοποίησης τεκμηριώθηκε από τον Γάλλο δημιουργό κόμικ Ρεμέδιουμ, Κριστόφ Ταρντιέ, στο σύντομο έργο «Cas d’école» τον Ιανουάριο του 2025. Ο συγγραφέας δήλωσε στο Le Parisien: «Είμαι σε σοκ. Η σύζυγός της επικοινώνησε μαζί μου για να μου πει τα φοβερά νέα. Πρόκειται για μεγάλη απώλεια και έχω την εντύπωση ότι δεν έγινε τίποτα για να την αποτρέψουμε. Πρόσφατα υπήρξε συσσώρευση γεγονότων που ενίσχυσαν το αίσθημά της περί αδικίας. Πρώτα, η απόρριψη της καταγγελίας της και έπειτα η προαγωγή του εθνικού επιθεωρητή εκπαίδευσης, που, σύμφωνα με την ίδια, δεν τη στήριξε πραγματικά. Το γεγονός ότι επέλεξε αυτήν την ημερομηνία στην αρχή της σχολικής χρονιάς για να δώσει τέλος στη ζωή της έχει το δικό του μήνυμα».