Απίστευτο βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από απαγωγέα, χάρη στη γρήγορη σκέψη της, σε πρατήριο καυσίμων στην πόλη Κορίντο, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας.

Το υλικό από την 26η Αυγούστου που παρουσιάζει η Daily Mail δείχνει το θύμα να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, περιμένοντας τον δράστη να βγει από το όχημα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα ανοίγει την πόρτα, τρέχει και κατευθύνεται σε περιπολικό που βρισκόταν κοντά, σώζοντας έτσι τη ζωή της.

Ο άνδρας, που έχει ταυτοποιηθεί ως Ρεϊνάλντο Αζεβέντο Φίλχο, συνελήφθη από τις Aρχές.